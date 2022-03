Soria: "El PSOE pisotea la legalidad en basuras"

Miércoles, 02 Marzo 2022 13:03

El Partido Popular ha acusado a los socialistas sorianos y al alcalde de la ciudad, de falta de trabajo y desidia al permitir sin justificación alguna, que el pliego de basuras de la capital esté en situación ilegal desde el año 2017.

Ignacio Soria, concejal y portavoz de Urbanismo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria, ha criticado hoy con dureza la situación ilegal en la que están incurriendo los socialistas en el consistorio soriano, al permitir “que el contrato de basuras de la capital esté caducado desde el año 2017”.

Para Soria esta situación es “solo la punta del iceberg de la desidia y descontrol que reina en el Ayuntamiento de Soria de la mano de los socialistas”.

El concejal del Partido Popular ha explicado que el contrato de recogida de residuos sólidos urbanos para la ciudad de Soria, se adjudicó en el año 2007, y su vigencia era de 8 años más dos prórrogas que se cumplieron y consumaron por la actual empresa en marzo del año 2017.

A partir de aquí, ha explicado el concejal y portavoz de Urbanismo, “el ayuntamiento está incumpliendo sistemáticamente la ley, incumpliendo la normativa vigente por la cual debería de haber hecho un nuevo pliego para realizar una nueva contratación de este servicio”.

Soria ha recordado como en el año 2018, el Consejo de Cuentas abroncó al Ayuntamiento de la ciudad, mediante un demoledor informe, donde le reprochaba al Ayuntamiento y por tanto a los gestores socialistas, “las muy variadas deficiencias derivadas de la ausencia de un nuevo contrato de basuras”.

Soria ha manifestado contundente que, “la gestión del alcalde en este asunto, y la de la concejal responsable, deja muy claro que hay falta de trabajo y de interés en hacer las cosas como hay que hacerlas y dentro de la legalidad vigente”. Para el concejal del Partido Popular, “esto es un verdadero cachondeo que además, se traduce en una mala gestión que salpica a los intereses de la ciudad y que pisotea la legalidad”.

El portavoz popular de Urbanismo, ha denunciado de igual forma, que la situación de ilegalidad en este asunto, “está provocando que la gestión de recogida de residuos se vea salpicada y mermada, provocando que por ejemplo, muchos contenedores de residuos de la capital estén en situaciones lamentables estéticamente, como así nos lo han trasladado muchos vecinos y como también hemos podido comprobar nosotros mismos”.

Remunicipalización de jardines

Sobre la posibilidad de remunicipalizar el servicio de jardines de la ciudad, que los socialistas sorianos pusieron sobre la mesa hace algunos meses, Ignacio Soria ha querido también criticar la falta de trabajo por parte del equipo de gobierno socialista, ya que, en palabras del concejal, “se creó una mesa de trabajo de la que no hemos vuelto a saber nada”.

Ignacio Soria ha reconocido que la última reunión de esta comisión de trabajo, se produjo el día 13 de julio de 2021, y hasta la fecha “la concejal que preside la comisión, señora Ana Alegre, no la ha vuelto a convocar”. Para el concejal del Partido Popular, la falta de personal, “podría estar detrás del atasco que sufre el consistorio de la capital en tantos y tantos asuntos que al final y como siempre paga el ciudadano”.

El concejal popular ha querido reconocer el trabajo de los funcionarios de la casa, “porque con menos medios, están intentando sacar el trabajo adelante y eso les honra”. No obstante, para Ignacio Soria, no es de recibo cargar de trabajo a unos funcionarios, a los que se les debería de dar el refuerzo necesario, porque lo que se está viendo en el Ayuntamiento bajo la gestión socialista, no había ocurrido nunca”.