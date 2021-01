El PP pide supresión de semáforo "foto multa"

Miércoles, 13 Enero 2021 12:46

Ignacio Soria, concejal y portavoz de urbanismo del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria, ha confirmado que su fromación solicitará la retirada del semáforo Foto Multa en la subida del parque La Arboleda, “por ser un elemento puramente recaudatorio y no el elemento de seguridad vial que esa zona necesita”.

El concejal popular ha indicado que la Calle Cuesta de la Dehesa Serena, es una de las zonas más peligrosas de la ciudad para el tráfico rodado; no obstante, según Ignacio Soria “la solución a este problema vendría de la mano de un semáforo regulado y de un paso para peatones frente a la entrada al colegio y al parque”, que en palabras del edil popular, “sí ofrecería a los peatones la seguridad ahora inexistente”.

Soria ha señalado que el colegio que hay junto a esta carretera hace de la zona “un lugar sensible y peligroso para todos los ciudadanos, pero más para los escolares que se desplazan allí a diario; un punto negro –ha incidido–, donde hasta la fecha no se ha buscado una solución satisfactoria, porque el paso subterráneo que hay allí, ahora mismo no ofrece las garantías de seguridad por las noches que la ciudadanía necesita”.

En lo referente al polémico semáforo Foto Multa, el concejal del Partido popular ha querido remarcar que este tipo de sistemas, “más allá de su afán recaudatorio, no son fiables al cien por cien, y a veces –ha continuado–, pueden ocasionar el efecto contrario al buscado por frenazos de los vehículos al cambiar el color del semáforo cuando están circulando”.

Soria ha concluido sugiriendo, al equipo de gobierno socialista, que “si lo que se quiere realmente es controlar la velocidad, se podría instalar el semáforo y el paso de cebra que solicitamos, y además un radar fijo señalizado en ambas direcciones, como existen en otras capitales. De esta manera, todo conductor sabrá que si supera la velocidad máxima permitida será multado”.