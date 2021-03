El Ayuntamiento indemniza a mujer por caída en la calle

Sábado, 06 Marzo 2021 08:24

El Ayuntamiento de Soria tendrá que indemnizar a una mujer con 17.00 euros por una caída que sufrió en las inmediaciones de la plaza del Carmen.

La mujer, según ha explicado el alcalde de Soria, Carlos Martínez, en su comparecencia tras la junta de gobierno local, se cayó al suelo tras tropezar en las inmediaciones de la plaza del Carmen.

La Junta de Gobierno ha aprobado el pago de la indemnización de 17.000 euros, recogida en una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Soria por responsabilidad patrimonial.

No obstante, Martínez ha asegurado que la reclamación realizada por la mujer "no es muy comprensible", ya que tropezó "andando no por la acera" sino por el tramo de la calle destinado al tránsito de vehículos.

"Parece ser que tropieza en la rígola que hay entre la acera y el pavimento donde se canaliza el agua, cuando no debería haber estado andando por la carretera", ha apuntado el alcalde.

La mujer sufrió contusionespor la caída y perdió su empleo, aunque el alcalde ha señalado que no hay demostración "causa-efecto" entre la caída y la pérdia de trabajo.