Dos exposiciones fotográficas con “mirada feminista"

Domingo, 27 Febrero 2022 13:51

El Festival de Cine MujerDoc, que comenzará el próximo 1 de marzo en Cines Mercado con las proyecciones a concurso y secciones paralelas, ha abierto dos exposiciones incluidas en la programación.

Las dos exposiciones ofrecen, con los fotogramas de Elvira Megías y Manuela Heres, una mirada feminista de la realidad.

Mujeres del Mundo y Ayuntamiento han coordinado ambas muestras que con diferentes perspectivas, estilos y técnicas coinciden en poner el foco en las reivindicaciones feministas.

ELVIRA MEGÍAS (España) presenta en Soria su trabajo Lento y densa en el marco del Festival.

Se trata de una muestra de 12 fotografías en blanco y negro que son resultado del descubrimiento y la aproximación hacia las mujeres que aparecen en ellas.

La intimidad, la presencia, la identidad, la soledad y la auto observación son los eje centrales de la exposición.

Nacida en Madrid, en 1976, comenzo su experiencia profesional freelance en 1997 como fotógrafa de escena en cine y televisión, medio en el que está una década trabajando para diversas productoras realizando series y películas.

En la actualidad colabora en varios medios como El Periódico, El País, Eldiario.es y en revistas de actualidad informativa como El Salto diario y la revista La Marea, medios estos dos últimos donde realiza también la labor de editora gráfica.

MANUELA HERES (Colombia) presenta una muestra de dos series de fotografías realizadas en Colombia. Esta exposición ha sido comisariada desde Colombia por Orlando Aguilera, colaborador del Festival e integrante del Comité de Selección.

La serie Buenaventura's Fortune formó parte de la exposición colectiva Umbral 2018 de la Universidad EAFIT de Medellín y le propició su inclusión en 100 in Flash Forward 2018 de Magenta Foundation de Canadá.

Beauties es un fotoensayo que indaga en la interpretación de lo femenino en Medellín. En los 80 y los 90, el narcotráfico dejó marcas profundas en la estructura social de la ciudad y el país.

La llamada ‘narcoestética’ convierte el cuerpo femenino en un reflejo del estilo de vida de ostentación. La narcocultura importó de Estados Unidos un férreo canon de belleza en el que los rasgos femeninos, a través de la cirugía estética, son exagerados o enmascarados

Nacida en Medellín, se formó como comunicadora audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y cursó Maestría en Fotografía en el London College of Communication, University of the Arts de Londres.

Regresó a Medellín becada por el periódico The Guardian (UK) y The Royal Photographic Society (UK) para realizar un reportaje documental en torno a la cultura femenina y la conceptualización del cuerpo de la mujer en la ciudad.

Este reportaje tuvo una gran acogida, siendo publicado en medios como The Huffington Post, The Guardian y Frankfurter Allgemeine Magazine, y premiado con el Marco Pesaresi Award y el JGS Quarterly Photography Prize otorgado por el Forward Thinking Museum.

La ONG Mujeres del Mundo y el Ayuntamiento de Soria quieren agradecer a las organizaciones que han facilitado el contacto para que muchas familias refugiadas en Soria hayan acudido a la proyección de la película.