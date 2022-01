Contenedores para depositar árboles navideños

Viernes, 07 Enero 2022 14:29

Tras la festividad de los Reyes Magos, es tiempo de desmontar el árbol de Navidad. Si quiere tirarlo, el Ayuntamiento de Soria, a través de la empresa de limpieza, ha instalado contenedores específicos.

Los contenedores específicos se encuentran en las localizaciones de los últimos años.

- C/ San Hipólito frente al nº 3

- Avd Duques de Soria, junto al local de la asociación de los pajaritos

- C/ Venerable Caravantes nº 76

- Travesía Postas

- C/ La Florida Nº 30



Además de estos puntos, se pueden gestionar los pinos naturales de Navidad en los contenedores de restos vegetales que están habilitados durante todo el año en las siguientes ubicaciones:

PEDRAJAS

OTERUELOS

LAS CASAS

HUERTOS BARRIADA

C/ SANTA MARIA DE LA CABEZA

C/ ARAGON

C/ VENERABLE PALAFOX

C/ MANUEL FRAGA IRIBARNE

COLEGIO SANTA ISABEL

URBANIZACIÓN LAS BATUECAS

C/ GUADALAJARA

C/ CERRO LOS MOROS

C/ FIEL DE LA TIERRA

PUNTO LIMPIO FIJO

Estos árboles de Navidad, procedentes de cortas ecológicas controladas, servirán como estructurante para el compost que se obtiene de la materia orgánica en el Centro de Tratamiento de Residuos de Golmayo.