"Viejos conocidos" en Diputación provincial

Sábado, 07 Octubre 2023 16:25

La moción contra la amnistía debatida en la Diputación esta semana ha supuesto el reencuentros de dos "viejos conocidos" ex procuradores regionales. Carlos Martínez Mínguez y José Antonio de Miguel se intercambiaron "perlas" en un pulso dialéctivo que promete más episodios en esta legislatura.

A Martínez la insconstitucionalidad que apuntó el PP en su moción sobre la amnistía le recordó el debate que mantuvo en 2007, en el final de la legislatura en las Cortes regionales, sobre la CMA y su constitucionalidad, con el hoy portavoz del PP en la Diputación, José Antonio de Miguel, y al que le tocó defender en el Parlamento regional la citada ley de la CMA.

“Una ley que despilfarró cientos de millones de euros en la CMA, en el soto de Garray, que le adelantaba que era una ley inconstitucional y tuvimos que demostrarlo”, señaló.

De Miguel acusó a Martínez de divagar y meterse en los charcos de la CMA, que el PSOE aseguró que era inundable en el último debate de legislatura celebrado en el castillo de Fuensaldaña.

“Gracias entre otras cosas a aquel debate, usted vino a unas elecciones y consiguió ser alcalde en 2007. Y aquel despilfarro que dice de millones lo único que ha hecho ha sido retrasar esa idea, seguramente la propuesta de desarrollo más grande que ha habido nunca en la provincia de Soria, y que ustedes se encargaron de dinamitar”, le acusó.

De Miguel le espetó además al alcalde que si sigue de diputado habrá ocasiones para debatir sobre la CMA, porque no era entonces lo importante la insconstitucional sino si Martínez era alcalde “y se prestaba a otros intereses de desarrollos industriales en Soria capital, privados, en Valcorba, a cambio de no hacer ninguna gestión pública, que todavía no la ha hecho ni tiene intención de hacerla en polígonos públicos que pudiera ser atractivo para la atracción de empresas en Soria capital”.

De Miguel le reiteró que no lo hace porque perjudicaría enormemente a los “que tanto le ayudaron para ser alcalde en 2007”.

Además acusó al PSOE se utilizar a los ecologistas como punta de lanza para que la Justicia haya sido gratuita y se haya perdido más de una década para desarrollar el proyecto de la CMA.

“Tiempo tendremos, si permanece usted en el escaño, de hablar de estas cosas y de otras muchas más, sobre todo cada día que me busque la boca”, le respondió.

Martínez contestó a su vez a una insinuación sobre su viaje a Nueva York para hacerse una fotografía con el presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez.

“No sé si ustedes cuando salen de Soria, si alguna vez salen y les recomiendo que lo hagan, no solamente se aprende y mucho sino que se pueden replicar buenas prácticas e incluso hablar de las bondades y positivo que hay en la ciudad de Soria y, en paralelo, reivindicar proyectos para la provincia. No pasa nada por salir del pueblo y le recomiendo que lo haga y así se quitaría ese tic machista y antiguo que se le ha quedado permanente”, aseguró a De Miguel.

“A usted le cubren las ausencias y aunque esté lo mismo la mitad del año fuera de Soria, que es lo que creo que está haciendo últimamente, no se le echa de menos, porque tiene un buen gabinete de prensa y le hace estar aunque esté ausente”, le censuró el portavoz popular.

“No tengo la suerte de que, con púrpura o sin púrpura, me paguen los viajes como a usted para poder estar tanto tiempo fuera del Ayuntamiento”, le espetó.