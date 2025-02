Vecinos de San Esteban de Gormaz se movilizan contra proyecto de planta de biogás

Sábado, 22 Febrero 2025 16:41

Vecinos de San Esteban de Gormaz han constituido una plataforma ciudadana para rechazar el proyecto de la planta de biogás que se proyecta en el municipio ribereño.

La citada plataforma ha asegurado que este proyecto se está llevando de una manera poco transparente por lo que ha transmitido al Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz una serie de preocupaciones y han solicitado respuestas a una serie de cuestiones sobre el proyecto.

El Ayuntamiento sanestebeño ha facilitado a la plataforma la solicitud que ha presentado la empresa para solicitar el uso excepcional de suelo rustico con fecha de septiembre de 2024.

“En nuestra opinión, de vecinos no expertos pero preocupados por nuestra calidad de vida, encontramos esta solicitud preocupante por varias cuestiones que les desarrollaremos y por lo cual nos afianzamos más en nuestra oposición a la implantación de la planta”, han señalado en un comunicado.

En este sentido ha calificado de preocupante que, por la ausencia de regulación urbanística desde las instituciones (normas subsidiarias de San Esteban de Gormaz, modificación de dichas normas subsidiarias porque según consideran los usos serán declarados de ayuda pública o interés social, normas de urbanismo de Castilla Y León), se pueda “colar” un proyecto de este calado con los inconvenientes que puede generar.

La empresa alega estar alejado su proyecto del núcleo urbano y se refiere a las vías de acceso, pero obvia la N-110, que captaría tráfico que atravesaría el núcleo urbano a diario.

Además, la plataforma ciudadana ha apuntado que la empresa señala que utilizará el digerido sólido y liquido como fertilizante, pero no hace mención a las parcelas agrícolas de destino ni tiene proyecto al respecto del mismo como marca la norma de fitotóxicos.

“Hablan de concertarse a la red de aguas municipal, sin dar un proyecto de los litros que supondría para el municipio ni proyecto de aguas sucias-contaminadas como se evacuaría”, ha cuestionado la plataforma, que ha dudado de que el proyecto sea de economía circular, ya que necesitará gran cantidad de energía para la transformación del producto.

La plataforma señala también que la empresa se refiere en su proyecto a los principales impactos negativos y admite que no tiene ningún proyecto para reducirlos, desde emisiones a la atmósfera –olores, principalmente- hasta consumo de recursos naturales, pasando por el riesgo de incendio por atmósferas explosivas y el de contaminación del suelo y aguas por Por ultimo y no por ello menos importante, los vecinos que allí se encontraban, salieron con la sensación de no ser bienvenidos por el ayuntamiento a la hora de preguntar y expresar su rechazo.

La plataforma ciudadana ha recogido por todo ello firmas para rechazar la planta de biogás que en breve serán enviadas al Ayuntamiento sanestebeño. A día de hoy han recogido ya alrededor de mil firmas.