Unanimidad para aprobar Plan de Carreteras 2023

Viernes, 19 Mayo 2023 07:35

El pleno extraordinario de la Diputación provincial ha aprobado por unanimidad el Plan de Carreteras 2023 dotado de 7 millones de euros, que sumados a los 3 millones del plan de mejora, destinan un total de 10 millones para ejecutar carreteras a lo largo de este año.

El plan de Carreteras de este año 2023, tiene una cuantía de 7 millones y medio de euros, 2 millones y medio más que el año pasado.

Se ha aumentado la partida destinada a carreteras por la subida disparatada que ha producido en todos los materiales empleados, como aglomerado, cementos, áridos y gasoil.

La partida de carreteras se ha aumentado en 2,5 millones con respecto al año pasado. Con este dinero se abordará un mayor número de carreteras, e incluso si mejora la situación económica y bajan de precio los materiales, se podrán acometer alguna de las carreteras incluidas como todos los años en la reserva.

El Plan de Carreteras aprobado recoge, en primer lugar, tres carreteras a finalizar por las necesarias modificaciones realizadas por el aumento del coste, que son: el refuerzo del firme SO –P 1120 San Felices, refuerzo del firme Santa Maria de las Hoyas a Nafria de ucero en la SO –p 5234, y por último el refuerzo del firme en la SO –P 615 Santa Cruz de Yanguas a Villar del Río.

La cuarta carretera del plan son cuñas de ensanche y refuerzo del firme en SO P 4132 Berlanga por Paónes y Álalo de casi 14 km con un presupuesto de 2 millones 6 mil euros.

Quinta carretera refuerzo del firme SO_P 4112 Liceras Tres alcantarillas de 5,5 km y con un presupuesto de 680.860 euros.

Sexta carretera cuñas de ensanche y refuerzo del firme en el tramo SO-P 3003 de 4,5 km con un presupuesto de 590.000l euros

Séptima carretera cuñas de ensanche y refuerzo del firme entre Bliécos y Serón de Nágima SO-P 3171 de 7,140 km con un presupuesto de 1.154.200 euros.

En la SO-P 2005 por Fuentetecha por la N-234 cuñas de ensanche y refuerzo del firme en una distancia de 3,8 km con un presupuesto de503.100 euros.

En la SO-P 5213 entre Espeja de San Marcelino y Espejón, para cuñas de ensanche y refuerzo del firme de 3,9 km con un presupuesto de 612.000 euros.

Y la última carretera de este plan, es la primera fase para la realización de cuñas de ensanche y refuerzo del firme en la SO-P 4189 en Quintana Redonda por las Cuevas de Soria con un presupuesto 414.375 euros para una distancia de 3 km.

En reserva quedan la segunda fase en la SO-P 4189 en Quintana Redonda por las Cuevas de Soria de 6,8 km con un presupuesto de 859.625 euros.

Y la última, la carretera en reserva quedaría SO-P 2102 de 9,3 km para el refuerzo del firme entre la Cueva de Agreda a Beratón con un presupuesto de 843.300 euros.