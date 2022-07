TRIBUNA / Soria nuclear-deshabitada y ¿con poderío?

Viernes, 15 Julio 2022 08:37

Saturio Hernández de Marco incide en este artículo de opinión en el modelo de desarrollo de la provincia y sus posibilidades, antes de que definitivamente se convierta en un páramo deshabitado. Insta a tomar decisiones.

El extraño caso de un pueblo de Soria en medio de la nada que no para de ganar habitantes: "Aquí nos faltan casas pues eso ocurre con el éxito de una fábrica de embutidos, La Hoguera, que frena la despoblación en San Pedro Manrique. Desde 2000 ha pasado de 487 a 655 habitantes en una de las zonas más deshabitadas de Europa, y la empresa quiere crear 30 puestos de empleo más, pero no hay viviendas vacías: "Igual tenemos que poner un microbús para venir desde Soria".

EL 30.11.2021, en el Mirón, comentaba en “España-Soria Vaciada y lo concreto”, “Coma usted todos los días una hoja de lechuga y adelgazará quince Kilos en dos meses, si llega; pues eso, que puede ser hasta una dieta, con lo que hay, no es aplicable a los comentarios sobre la España vaciada y Soria más, pues todo se llena de vaguedades, generalidades, grandes palabras de emprendedores denominados por ellos mismos, pero para el incremento del población y de la realidad concreta en la población, en los servicios, en el comercio, en la industria, en las infraestructuras, nada de nada”.

Si hubiera en Lubia, en el Centro, ya construido una inversión para una mini central nuclear, energía verde, dice Europa, se ganaría mucho en competencia y calidad de vida, y eso es así, desde el mismo momento que la seguridad de las minicentrales es extensiva e intensiva y sería punto de apoyo de asentamiento de población, en las zonas deshabitadas.

El Mirón de 14-7-2022 nos da la noticia de la creación por la Comunidad del Consejo de Dinamización demográfica que tiene como fin, entre otros, y ser instrumento para el diseño, ejecución y seguimiento y evaluación de las políticas y actuaciones que en materia de dinamización demográfica se lleve a cabo por la administración de la Comunidad.

Esperamos que esa creación sirva para evitar subvenciones a asociaciones de todo pelaje, en las que tres abonados son multitud, y no por el pago de cuota de abono para su funcionamiento, que pueden no llegar ni a uno, por lo que la función del Consejo lleve a determinaciones concretas de asentamiento de la población en el territorio vacado y deshabitado.

Lo pasado es algo que no volverá y el hecho de tener una edificación diluida en la nada, lo único que favorece es la potenciación, todavía más, del vacío de población del abandono y de la despoblación constante e imparable.

Hablar hoy de centrales nucleares, mini centrales, es como hablar de minerales de tierras raras, que decíamos en anterior comentario que podría haber en el Cerro de los Moros y en otros lugares.

Los que no existan, o puedan no existir en las tierras propuestas del Cerro de los Moros o en las zonas de Lubia, pero a lo mejor si existen son minerales de tierras raras como litio, lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samanio, europio, gadolino, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio, lutecio, escandio, itrio, es negativo, porque su existencia, de existir y es un suponer, sería positiva para una ciudad y provincia con tierra cada vez más deshabitada, o poco habitada, porque habría con todos ellos, esos minerales, u otras cosas similares, un cúmulo de suposiciones de futuro que hasta podrían materializarse; suponemos que no.

Y tampoco existe uranio o petróleo o similares.

Pero, en todo caso, podría ser sitio idóneo o similar para una factoría o servicio multidisciplinar de “big data” con la última generación de maquinaria, y tecnología, lo que sería un gran paso, quizá.

Es por ello, creo que cada vez más perentorio, señalar aquello preciso que evite esa despoblación, constante y si pausa, o con tan poca pausa que se va a quedar todo en un páramo más inhóspito que un baldío improductivo.

Es por ello que, si hace muy poco tiempo señalaba la necesidad de un impulso verde-nuclear, lo hacía con la clara idea de empezar a poner, si se puede, los cimientos para ir ganando y paulatinamente, muy paulatinamente, los parámetros para que no se quede todo ello en el vacío y en la clara deshabitación, -permítasenos la “palabreja”.

Es por ello, preciso que procuremos una honda y no hagamos hondanadas insalvables.

Y todo lo creado o que se pueda crear en cuanto potencie el asentamiento de la población, con algunos de los ejemplos señalados, estarán bien, serán positivos, en otro caso se estará en lo mismo de siempre, apoyos con 3.000 euros para inversiones sin medir sus efectos, o que se gestionan por denominadas empresa o asociaciones de todo pelaje inservible e ineficaz, pero que “permite vivir del cuento” a denominados “patriotas”, en comentario acertadísimo muy reciente.

Fdo.: Saturio Hernández de Marco