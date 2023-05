TRIBUNA / Nuevos retos en el agro soriano

Lunes, 15 Mayo 2023 09:21

La nueva presidenta de Asaja Soria, Ana Pastor, se ha dirigido por escrito a los profesionales del campo para presentar las que serán sus líneas de reivindicación.

En la asamblea del pasado día 4 de mayo tuve el honor de ser elegida presidenta de ASAJA Soria. Muchos ya me conoceréis porque llevo tiempo en la directiva de esta organización profesional agraria. A todos los demás, os envío mi saludo más cordial hasta el día que podamos coincidir personalmente y desde ya me pongo a vuestra disposición.

Mi intención es seguir en la línea de reivindicación y de trabajo por el campo que ha mantenido Carmelo durante sus 16 años al frente de esta organización y eso significa trabajar en las soluciones de la crisis de rentabilidad en la agricultura y la ganadería y seguir siendo fuertes, denunciando todas las acciones de la administración que no nos lleven a ningún lado, que nos condicionen y perjudiquen y especialmente si no se garantiza un precio justo al productor.

ASAJA es y será lo que todos los socios y socias quieran. Entre todos vamos a trabajar en favor de un sector que está en un momento muy difícil y no solamente en lo climatológico. Hay que echarle ilusión y nunca olvidar nuestra esencia reivindicativa, para exigir a los responsables de la Administración verdaderas soluciones y que atiendan las necesidades de la agroganadería de Soria, que es parte imprescindible para garantizar el futuro. Y esto no son solamente palabras; es que es ni más ni menos que la alimentación de la sociedad. Además, hay que aclarar a todo el mundo que, gracias al trabajo de los profesionales del campo, los consumidores cuentan con productos en cantidad y asequibles, y que el sector agroganadero es clave y decisivo para impulsar a nuestra provincia en los momentos de recesión económica y demográfica que ha atravesado y que atraviesa.

Que nadie dude de que esta junta directiva va a seguir presente en todos los foros que pueda para garantizar una remuneración digna a los agricultores y ganaderos de la provincia y trabajaremos para que esos precios y ayudas nos permitan vivir con dignidad, sin olvidar todos los complementos de apoyos que han de venir para zonas con una climatología tan adversa y con otras limitaciones específicas, entre las que están las infraestructuras, que caracterizan a la provincia de Soria, priorizando los mercados y la comercialización de productos locales que ya han demostrado desde hace muchísimo tiempo ser de primera calidad.

También quiero resaltar la necesidad de unos recursos que la Administración tiene que facilitar y poner al servicio de los profesionales del campo, en nuestro medio rural; y no me refiero a ordenadores, satélites o a una mesa vacía con un contestador telefónico encima, sino a personas, con las que se pueda abordar un problema, una gestión, una queja, una ayuda, una subsanación…

El sector primario se enfrenta a nuevos retos y tenemos que contar con todos los profesionales del campo, también por supuesto y sobre todo con los jóvenes, unidos, comprometidos en esta organización, formados, constantes, abiertos e innovadores, porque así se asentará una esperanza común para que nuestro sector estratégico no se pierda. Hace ya unos cinco o seis años escuché unas palabras en la sede de ASAJA nacional que me hicieron reflexionar y que he tenido muy en cuenta también en mi etapa de vocal de la directiva y de vicepresidenta aquí en Soria: “Los jóvenes van más allá de un momento coyuntural en una época determinada. Los jóvenes no son una moda, sino un fondo de armario, fueron necesarios en el pasado, el presente depende de ellos y marcarán el futuro”. Esto viene al hilo también de la profunda transformación que se espera para los próximos años a la vista de que casi el 60 por ciento de los agricultores tienen más de 55 años y sólo el 7 por ciento menos de 30.

Son realidades que van a exigir a la organización estar pendiente de las nuevas necesidades que queramos para nuestras empresas y de los nuevos retos que este nuevo orden nos vaya trayendo. Lo dije el otro día en la asamblea y lo repito. Es esencial la necesidad de estar en las organizaciones profesionales agroganaderas (por supuesto, en la correcta) y compartir la creencia de que, como suele recordar Donaciano Dujo, ASAJA es una herramienta tan importante en nuestras explotaciones como el propio tractor.

Fdo: Ana Pastor, presidenta de ASAJA Soria