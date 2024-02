TRIBUNA / El frío, el vacío - quizá Soria

Saturio Hernández de Marco reflexiona en este artículo de opinión sobre las soluciones para la denominada España Vaciada, a la que Soria pertenece, y que pasan por crear industrias y servicios.

En una entrevista en el Confidencial Digital, 18-4-2022, por Angel Villarino, (fotos de A. Beltrán), a Jesús Fernández Villaverde, entre otras cuestiones este catedrático de la Universidad de Pensilvania contesta sobre la España vaciada y el desarrollo demográfico,

…”P. Estos días se han publicado análisis militares desde un punto de vista demográfico. En uno de ellos comparaban la cantidad de jóvenes rusos que lucharon en la II Guerra Mundial con los actuales. El empuje bélico no es comparable, entre otras muchas cosas, porque Rusia es un país con una demografía totalmente distinta. No hay tanta gente joven que mandar a la guerra.

Claro, claro, afecta a todos los aspectos de la sociedad. Por ejemplo, a los hospitales. Si tú estás en una provincia con muy poca población, el cirujano de tu entorno no va a tener tanta experiencia como el de la gran ciudad. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que si tienes un cáncer y vives en Palencia, vas a preferir que te operen en Madrid, donde el cirujano tiene mucha más experiencia con esa enfermedad. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? ¿Qué opinas de los partidos de la España Vacía? Bueno, imagínate que uno de estos partidos entra en el Gobierno. ¿Qué se puede hacer? Pues no hay nada que hacer. Yo esto lo veo como si la gente protestase porque hace frío hoy y no les gusta que haga frío y votas para que no haga frío. ¿Cuál es la solución? No vas a tener gente para ir a las universidades, no vas a tener gente para ir el ejército y los médicos en los hospitales de zonas poco pobladas no van a tener experiencia, no va a haber tiendas de gran cantidad de cosas porque no habrá masa crítica suficiente para que sean rentables... Esto va a tener un efecto cascada para la estructura completa de la sociedad. Y no creo que haya mucho que hacer al respecto. …”.

Es por eso que el estudio y tratamiento de la posible solución de la España vaciada, de la Soria todavía más vaciada debe o debiera implicar la más concreta precisión de las necesidades del futuro; es decir, se precisa, o no, en cada Pueblo un denominado Centro Polifuncional, o una piscina cubierta con su personal, y que el mismo vaya, en los días de trabajo, a cada Pueblo desde el Centro de la zona, sea la capital, sea el centro comarcal.

Pero se ha de señalar ese conjunto de ideas, y si la hay, que potencien el asentamiento de la población, en el sentido estricto del término, es decir de personas que vivan en el Pueblo, el que sea, que trabajen allí o aunque no trabajen en el mismo, no siempre eso es posible, vayan a dormir a su casa.

Esto, son hasta ideas de siempre, que fueron plasmadas en muchos ordenamientos u ordenanzas locales y que ya con una estructura cada vez más “elefentasiaica” se olvidan, y se va por la vía de ayuda, ayuda, ayuda.

Pero eso que, en momentos dados, puede ser útil, no se han de desechar sistemas de ayudas, no parece suficiente.

O sea el comercio de proximidad, un “colmado” en cada Pueblo, o un servicio primario en cada Pueblo, y sus titulares no se mueven del mismo, aparte de ser inefectivo, es inviable, porque las perspectivas no serían aceptables, incluso para las mismas personas que en, algún momento, consideraron para su desarrollo vital que eso sería bueno, y se fueron a un Pueblo: quizá, luego, las primeras necesidades que no han podido atender, ni siquiera con medios ajenos, genera o puede generar el rechazo de la vida en la que habían pensado y articulado.

Lo que no es de recibo que la atracción es conseguir vivienda, o dar una aportación mínima para ello, y que todo el resto sea del individuo.

La solución, si la hay, no puede o no pudiera ser otra la del asentamiento de industrias y servicios que generen con viabilidad, es decir con rentabilidad, una certeza de funcionamiento en el tiempo, como ha ocurrido en Pueblos de Soria.

En Internet si pones La Hoguera y ves, entrado en la referencia, un anuncio “Las Torres de Torreznos, último reclamo turístico en Soria”, y eso es cada vez más relevante, y eso se hace no sólo con asentamiento, sino con publicidad y venta para mantener el asentamiento.

Ejemplos similares se pueden poner, en anterior Tribuna yo hablaba de “las chuletas de Vinuesa”, de una calidad superior, y no las comparo, digo superior, como de las mejores.

Pero claro ese “Chuletas de Vinuesa y deshabitada Soria”, el Mirón, 6.8.2022, es un reflejo de lo bueno que hay y que se hace, pero eso sí se tiene que sacar al exterior, por las vías que nos ofrece el reparto de mercancías o la propia extensión de Internet.

Un ejemplo positivo es la noticia de Heraldo de Soria del día 3-2-2024 sobre “La lonja de Abejar en un mes vende 100 Kilos de Trufa negra”, pues eso que es totalmente positivo tiene que expandirse por todos los puntos de la geografía y articular los caminos de venta, inclusive vender de modo telemático o por los medios que permite la técnica moderna; si hay que decir que un dilema, e importante, es la producción y ésta no puede ser de un mes, tiene que mantenerse en todo momento, mayor o menos cantidad, pero que se expanda a los efectos de mantener el negocio de la trufa negra sea de todo el año, en sus diversos aspectos, porque lo que hemos comentado es que no se trata sólo de vender un mes, es mantener el negocio de modo indefinido y rentable, porque si no todo lo demás es ocasional, aunque en un mes se vendiera todo lo de varios años, porque eso no da estabilidad.

Y la estabilidad, la rentabilidad y el comercio de todos los días es lo que asienta población.

Y si con todo lo expresado, se añade una participación a todos los lugares de cómo se hace el torrezno de Soria, o cómo se cocina y con qué la trufa, se añade un valor añadido incuestionable porque eso, que puede hacerse muy bien en muchos sitios, el toque de la cocina es incuestionable si se explicita en Soria y desde Soria.

Fdo.: Saturio Hernández de Marco