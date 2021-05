Podemos califica de nueva humillación el peaje de autovías

Viernes, 07 Mayo 2021 14:36

Podemos Soria ha mostrado este viernes su rechazo al pago por el uso de carreteras. Se trata, a su juicio, de una nueva humillación para Soria y para las clases sociales más humildes.

Los estudios que pretenden implementar un nuevo impuesto para aumentar los ingresos del Estado no serán positivos para el bolsillo de los sorianos y las sorianas.

Ampararse en decisiones europeas que obligan a España es un recurso excesivamente simple como para tomarlo en consideración antes de solucionar otros problemas previos que afectan a nuestra sociedad.

El sistema de pago por el uso de carreteras a partir del año 2024 es una medida discriminatoria, y por lo tanto inaceptable, puesto que la movilidad es un derecho.

Los servicios públicos que la hacen posible, según Podemos, deben financiarse con impuestos justos y progresivos, pagando más quienes más tienen. No vamos a asumir copagos en los servicios públicos.

En Podemos son partidarios de la fiscalidad verde siempre y cuando no penalice a la gente trabajadora y no tenga un carácter regresivo.

"La propuesta conocida no cumple con estos criterios. No cumple porque una tasa de este tipo no atiende a criterios de progresividad ni a la contaminación producida. No es positiva porque antes de implementar nuevos pagos es fundamental disponer de una red de transportes públicos digna, eficiente y desarrollada que conecte los distintos territorios e incentivar ayudas para una transición verde", ha argumentado.

Por lo tanto, desde Podemos Soria han instado al ministro Ábalos a paralizar esta medida y a seguir trabajando en sentido contrario, avanzando hacia la liberalización y la no renovación de las concesiones de las autopistas que ya están pagadas y amortizadas.

¿Cómo es posible que sin tener unas infraestructuras mínimas en Soria se quiera incrementar el coste de un viaje? ¿Van a mejorar las infraestructuras, mejores trenes, más frecuencia, más rapidez? ¿Por qué no se plantean alternativas que valoren las necesidades medioambientales, ecológicas y de desarrollo equilibrado? ¿Acaso se van a mejorar en precios y servicios las comunicaciones entre Soria y el resto de capitales de España? Lo que sigue ocurriendo en la España vaciada es una pérdida de servicios continuada, también en transportes", ha preguntado.

Podemos Soria ha propuesto que se mejoren los transportes colectivos de tren y carreteras en la provincia antes de hacer a los sorianos pagar un céntimo más.

Ademñas ha pedido que se presente un estudio de costes cercano a la realidad de cada ciudadano, tanto en necesidades de uso como de acciones positivas para rentas menos favorecidas.

Podemos Soria ha asegurado que no quiere que sus vecinos y vecinas asuman nuevos copagos.

"El Estado tiene recursos suficientes para no seguir dañando a sus ciudadanos. Pedimos que se pongan a trabajar por otros equilibrios y no siempre por el abuso recaudatorio y simplista de crear nuevos impuestos que no asuman acciones positivas que diferencien entre quienes tienen mayor o menor poder adquisitivo u otras variables concretas en temas de transporte", ha sentenciado.