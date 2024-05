La ermita de Alcozar seguirá sin protección BIC

Viernes, 31 Mayo 2024 18:47

La ermita de la Virgen del Vallejo, de Alcozar, tendrá que seguir esperando para su declaración BIC, tras la negativa a hacerlo de PP y Vox, que han rechazado la PNL presentada por Soria ¡Ya!.

Soria ¡Ya! ha defendido en la Comisión de Cultura de las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley con la que se pretendía que la Junta iniciara los trámites para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la ermita de la Virgen del Vallejo de Alcozar, pedanía de Langa de Duero, templo románico del siglo XII, que por su riesgo de desaparición, está en la Lista Roja de Patrimonio de Hispania Nostra.

La propuesta presentada por Juan Antonio Palomar, procurador por Soria, no ha prosperado al votar en contra tanto PP como VOX.

Sí ha contado con el apoyo de los grupos Socialista y Mixto representados en la comisión de Cultura.

Soria ¡Ya! ha lamentado en un comunicado que PP y VOX impidan que la Junta actúe de forma subsidiaria para evitar la desaparición definitiva del templo, como ya pidió la agrupación hace unos meses, “y tumben una propuesta que busca dotar de la máxima protección a una ermita románica del siglo XII. Está claro que a esta Junta no le interesa el patrimonio que tiene siglos de historia y forma parte del sentir de sus vecinos”.

En febrero, Soria ¡Ya! defendió en las Cortes una PNL de acuerdo con vecinos de Alcozar, “en esa ocasión pedimos que se actuase en el edificio para evitar su desaparición total. Entonces teníamos la esperanza de que el departamento del consejero Santonja se pusiera manos a la obra y protegiera esta ermita románica, pero el enrocamiento de PP y VOX en el ‘No a todo’ hace que sea prácticamente imposible sacar adelante nuestras propuestas, y hoy lo han vuelto a demostrar, denuncian desde la agrupación.

Soria ¡YA! ha vuelto a lamentar hoy que el propietario del templo, la Diócesis Osma-Soria, no actúe en edificios que son su responsabilidad y no asuma la conservación y mantenimiento de los mismos, y que la Junta no intervenga de forma subsidiaria.

“Al final tienen que ser los vecinos de los pueblos y los pequeños ayuntamientos los que asuman el mantenimiento y arreglo de los templos sorianos, es decir, a costa de su bolsillo”, han señalado desde el movimiento ciudadano.

La ermita de Nuestra Señora de Vallejo se encuentra actualmente en proceso de ruina con varios derrumbes acaecidos recientemente, “sin que nadie esté tomando medidas para evitar que siga deteriorándose. La visión que presenta es desalentadora. Hemos vivido prácticamente el anunciado derrumbe de la iglesia de San Bartolomé de La Barbolla sin que se hiciera nada por evitarlo, y queremos alertar también sobre el estado de esta ermita románica”, han insistido desde Soria ¡YA!.

La Junta, en colaboración con la Fundación Duques de Soria y el obispado, invirtió alrededor de 350.000 en la consolidación de esta ermita en los últimos años.

A ojos de Soria ¡Ya!, no se ven los resultados de esta inversión “porque en la actualidad está en un lamentable estado de conservación y abandono, y la declaración BIC podría haber sido una herramienta para obligar a titular y administraciones subsidiarias a actuar. PP y VOX usan esta inversión como excusa para no mover un dedo, pero la realidad demuestra que no ha sido suficiente”.