José Antonio Aparicio, 47 años como trabajador de Diputación

Viernes, 29 Diciembre 2023 13:02

José Antonio Aparicio es uno de los trabajadores homenajeados por la Diputación tras acceder a la jubilación. Su trayectoria profesional suma 47 años de dedicación, en los que nunca ha llegado tarde y ha conocido a diez presidentes de la institución provincial.

Seis trabajadores de la Diputación provincial se han jubilado este año y la Diputación les ha rendido este viernes, antes del pleno de presupuestos, un cumplido homenaje.

Junto a Aparicio, se han jubilado Francisco Carlos Espuelas, empleado de explotación; Aurora de las Heras, personal de servicios generales; Jorge Ernesto Hernández, auxiliar de Carreteras; y Ana María Palomar, auxiliar de enfermería.

Aparicio, que lleva tres años prejubilado y este año ha cumplido la edad reglamentaria, de 65 años, comenzó a trabajar en la Diputación de Soria en el año 1976 en el Parque de Maquinaria como mecánico y posteriormente en el Bibliobús, hasta su jubilación.

Natural de Espejón, Aparicio se acuerda perfectamente de su primer día como trabajador de la institución provincial, cuando Santiago Aparicio, padre del actual presidente de FOES y CEOE, era presidente de la Diputación.

“Empecé de mecánico, aquí detrás de la Diputación, donde estaba el parque, el 1 de diciembre de 1976”, ha recordado.

Aparicio ha ejercido durante casi medio siglo como mecánico y después como conductor del bibliobús.

Tuvo que cambiar de destino durante el mandato de María Jesús Ruiz como presidenta de la Diputación, debido a una lesión en un brazo.

Aparicio, que ha recibido unas copas de vino como regalo de la institución, ha recordado el número de compañeros que ha conocido y los miles de kilómetros que ha recorrido por la provincia para facilitar, con el bibliobús, la lectura en los pueblos.

“El bibliobús es muy agradecido porque hay pueblos muy alejados y no tenían posibilidades de medios tecnológicos e íbamos con el autobús y les llevaban dvd y lo agradecían mucho”, ha recordado.

Aparicio, que tiene una hija ejerciendo como ingeniera en Zaragoza, ha resaltado que la gente mayor de los pueblos leía en su época muchos libros.

De tantos años de trabajo, Aparicio ha resaltado que no ha llegado tarde ningún día a su puesto de trabajo.

“No me he dormido nunca ni he llegado tarde. Era el primero o el segundo que llegaba a trabajar”, ha señalado.