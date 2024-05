EXISTE recorre Pinares, El Valle y el Alto Jalón en campaña de europeas

Sábado, 25 Mayo 2024 21:47

Soria ¡Ya!, de la mano de Vanessa García como candidata en la lista de EXISTE, ha recorrido durante los dos primeros días de campaña de europeas localidades de Pinares, el Valle, el Alto Jalón y Soria, donde ha podido compartir el programa electoral de la coalición para las elecciones europeas del 9 junio.

García ha subrayado que “las principales preocupaciones de los vecinos de estos pueblos con los que he podido conversar se han centrado en el recorte de servicios y la pérdida de población”.

En este sentido, la candidata soriana de EXISTE ha recordado que uno de los ejes principales de la coalición es la lucha contra la despoblación y el reequilibrio territorial “y para eso estar en Europa con voz propia es fundamental, porque los grandes partidos se olvidan de esa España que no importa por ser pocos. Y un ejemplo es que la despoblación no aparece en sus programas, prueba de para los que nos han llevado hasta aquí con sus políticas no están por la labor de solucionar un problema cada vez más grande”.

Soria ¡Ya! seguirá recorriendo la provincia a lo largo de la campaña de las europeas, con el objetivo de dar a conocer el programa electoral “que defendemos más de 100 organizaciones de la España olvidada y vaciada”.

Mañana domingo los tres procuradores sorianos asistirán en Zamora al acto central de campaña de los zamoranos Ahora Decide, organización que forma parte de EXISTE.