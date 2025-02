El PSOE pide sin éxito comprobar edad de viñedos prefiloxéricos y acceder a DO Ribera del Duero

Viernes, 21 Febrero 2025 08:16

La procuradora socialista Judith Villar ha defendido sin éxito, en el Parlamento regional, una propuesta que pretendía analizar la edad de los viñedos de determinadas zonas y poder optar, sí así lo determinaban los estudios, a su inclusión en la Denominación de Origen Ribera del Duero.

La petición permitiría subsanar un error sobre la edad de los viñedos prefiloxéricos de la provincia con lo que ello supone para su inclusión en la D.O. Sin embargo, esta petición ha contado con un “inexplicable” voto en contra del PP y Vox.

La provincia de Soria tiene una parte de su territorio incluida dentro de la Denominación de Origen Ribera del Duero, aunque la zona con denominación de origen es pequeña, ya que aporta 1.400 hectáreas a la superficie protegida y supone el 5,15% del total. En la actualidad hay 18 bodegas inscritas.

Los viñedos prefiloxéricos de la provincia de Soria, que fueron plantados antes de 1900, no pueden reconocerse como tal debido a “un error informático de la Junta de Castilla y León”, según denunció a un medio de comunicación soriano Luis Mariano López, responsable de la bodega Señorío de Villálvaro, denuncia que originó la presentación de esta PNL.

Cuando estos viñedos fueron registrados, no existía la opción de marcar la edad real de los mismos y por esa razón no han sido reconocidos dentro de la D. O. Ribera del Duero.

Desde el PSOE, lo que se ha pedido es llevar a cabo un estudio riguroso que certifiquen la edad de las plantas.

“Es preciso conservar conservar estos viñedos y darles el valor que tienen, por su antigüedad y por la calidad de la uva que desarrollan y con el que se hacen caldos excepcionales”, ha explicado la procuradora.

La imposibilidad de datar estas plantas “supone un perjuicio muy importante para los viticultores y propietarios de viñas que teniendo sus viñedos en la zona con D.O. Ribera del Duero, sus viñas no son consideradas con esta distinción. Los vinos dentro de la denominación de origen tienen un precio y unas consideraciones muy superiores en todos los niveles, que las viñas que no tienen DO. Además, al no ser rentables sin esta denominación, algunos están siendo arrancados”.

Esta PNL es fruto de la reivindicación justa de los agricultores y productores de vino de la zona, que “lo único que pretenden es que la Junta de Castilla y León les ayude a conservar un patrimonio natural heredado de sus antepasados; el desarrollo económico y no trabajar a pérdidas y por supuesto, el reconocimiento y prestigio de los vinos que producen”. Esta demanda también cuenta con el apoyo de las organizaciones sindicales y ya existen informes que avalan la antigüedad de los viñedos con lo que “creemos que es una petición sencilla, que se puede llevar a cabo técnicamente”.