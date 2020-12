El PSOE lamenta lentitud en resolución de ayudas a autónomos

Jueves, 17 Diciembre 2020 15:30

Los diputados socialistas han vuelto a lamentar este jueves la lentitud con la que se están resolviendo las subvenciones para gastos de la Seguridad Social de autónomos y Pymes convocadas por la Diputación de Soria.

Publicadas en el BOP del 15 de junio de 2020, hasta la fecha solo se ha resuelto el 44,83 por ciento (442 ayudas) del casi millar de solicitudes que se recibieron en el departamento de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo.

En lo que respecta a las ayudas para alquiler, hipotecas y costes financieros de circulante el dato es demoledor porque no se ha resuelto ni una sola ayuda para los empresarios sorianos.

Los diputados socialistas han exigido este jueves en un comunicado que se resuelvan de una manera inminente porque la “economía de la provincia no admite el ritmo de tortuga que tenemos en la Diputación”.

El pasado 12 mayo el presidente de la Diputación de Soria sostenía en referencia a estas ayudas, que “si no somos capaces de que esto sea ágil habremos fracasado y si no puede llegar el dinero en septiembre a los bolsillos de los sorianos entonces algo habremos hecho mal. La situación es importante, no solo dar el dinero sino darlo rápido”.

El fracaso es mayúsculo, según el PSOE, porque tres meses después de esta fecha que proponía Serrano no ha llegado ni a la mitad de los sorianos que lo han solicitado en el caso de los pagos a la Seguridad Social y a ningún empresario que ha solicitado ayudas para afrontar el pago del alquiler o hipoteca de sus locales.

Para el Grupo Socialista este fracaso es del propio presidente y del diputado, el vicepresidente primero, que está al frente del Departamento de Desarrollo, “no se puede admitir el ridículo que estamos haciendo”.

Los socialistas han insistido también en que la falta de liderazgo y poca coordinación es la tónica instaurada en el trabajo diario de la institución provincial y por ello, le han pedido a Serrano que tome las riendas y que se solucionen con urgencia asuntos tan importantes como estas ayudas a pymes y autónomos.

“Si no funciona el trabajo del diputado Saturnino de Gregorio que está al frente del Departamento de Desarrollo, el presidente de la Diputación debería plantearse cesarlo de esta tarea”, han asegurado.

Refuerzo

El Grupo Socialista ha reclamado un refuerzo para el Departamento de Desarrollo Económico, “sería necesario contratar a algún técnico que refuerce el trabajo ingente que supone la resolución de las ayudas especiales para paliar los efectos del Covid e incluso los expedientes que se deriven del Plan Soria”.

Es el momento más oportuno teniendo en cuenta el anuncio del cuatripartito de nuevas contrataciones. Para atender el volumen de peticiones de las ayudas también sería conveniente resolver la plaza de viceinterventor incluida en la RTP de 2020 para el departamento de Intervención.