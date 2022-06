El PSOE critica a Diputación por no pedir ayudas por "Filomena"

Miércoles, 22 Junio 2022 14:03

Los diputados socialistas han lamentado hoy que la Diputación de Soria no solicitara la subvención que ha convocado el Gobierno de España para paliar los daños que provocó la borrasca Filomena tal y como lo hicieron ayuntamientos de la provincia y otras diputaciones provinciales.

“Es lamentable que la Diputación de Soria no se acogiera a esta línea de ayudas cuando el Filomena provocó grandes destrozos también en nuestra provincia sobre todo en la red viaria “, ha censurado la portavoz socialista Esther Pérez, “el cuatripartito siempre lamenta que el Gobierno de España no da ayudas a Soria pero cuando las publican en el BOE no se acogen a ellas, pierden el tiempo en criticar la gestión de la administración central cuando tendrían que centrar sus esfuerzos en optimizar los recursos para el beneficio de esta provincia ”.

El 2 de marzo de 2021, según recogía la prensa y en declaraciones de la vicepresidenta María José Jiménez, la Diputación de Soria calculaba que los desperfectos ocasionados por la borrasca ascendían a un millón de euros.

Los daños se focalizaban en la reparación de los casi dos mil kilómetros de la red de carreteras, ya que con la sal que se había dispensado durante los días del temporal, las cuchillas habían levantado el aglomerado de las vías provinciales.

Según Pérez, “la dejadez una vez más del equipo de gobierno y su falta de trabajo pasó por alto esta convocatoria de subvenciones estatales que podría haber representado el 50 % de los daños ocasionados, si no se piden las ayudas es imposible que no las concedan”.

Las ayudas verificadas por Ministerio de Política Territorial para reparar los destrozos del Filomena repartirán entre diez Diputaciones provinciales un montante de 27 millones de euros. Para la de Huesca (4,1 mill €), Albacete (3,4 mill €), Ciudad Real (4,9 mill), Cuenca (8,2 mill €), Guadalajara (1,5mill €), Segovia (295.000 €), Valladolid (501.000 €), Ávila (435.000 €) y Castellón (2,5 mill €).

Cuatro millones para los ayuntamientos sorianos

Gracias a estas ayudas que ayer autorizaba el Consejo de Ministros llegarán a Soria casi 4 millones de euros que se destinarán a 22 ayuntamientos, son Abejar, Ágreda, Almazán, Arcos de Jalón, Beratón, Cabrejas del Pinar, Covaleda, Duruelo de la Sierra, Fresno de Caracena, Fuentecantos, Fuentelsanz, Gormaz, Langa de Duero, Medinaceli, Montejo de Tiermes, Quintanas de Gormaz, Los Rábanos, Reznos, San Esteban de Gormar, Soria, Valdenebro y Velamazán .

Las subvenciones financiarán los equipamientos e infraestructuras que registraron daños por los efectos de una de las peores borrascas que se recuerdan y que prácticamente paralizaron el país.

Merced al Real Decreto de ley 10/2021 por el que se adoptaron medidas urgentes para paliar los daños de Filomena, en todo el país, el Gobierno de España ha concedido un total de 142 millones de euros que representa el 50 % del presupuesto elegible de los proyectos presentados.

Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, una vez evaluados los daños solicitaron estas subvenciones que ahora han sido aprobadas

Las entidades locales afectadas hicieron entonces evaluación de los daños producidos, iniciándose el correspondiente proceso de solicitud de subvenciones y verificación de los efectos del temporal, proceso que hoy concluye con la aprobación de las subvenciones a las distintas entidades locales afectadas por Filomena.