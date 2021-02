El PSOE agradece receptividad a sus propuestas para Trail 50

Lunes, 01 Febrero 2021 13:22

El Grupo de Diputados Socialistas ha agradecido este lunes que sus propuestas se hayan incluido en el nuevo borrador del Plan Trail 50.

En la última Comisión de Cultura y Deportes, el Grupo de Diputados Socialistas propuso mejoras para la instalación de un circuito permanente de running asociado al Plan Trail 50.

Según el primer borrador, los solicitantes de estas instalaciones deberían contar como mínimo con un pabellón polideportivo con vestuarios y duchas con lo que limitaba el número de entidades que podían optar.

Para dar posibilidad a más pueblos, los socialistas apuntaron que se podría aceptar la presentación de un acuerdo con un establecimiento hostelero o albergue para cubrir estos servicios.

Otra de las propuestas socialistas fue que el centro de salud podría estar a una distancia de 30 kilometros en lugar de 15 kilometros como se planteaba en el primer borrador.

El aumento de esta distancia abre el abanico a que más localidades puedan albergar a esta instalación, por lo tanto “la distancia de 35 kilometros que se plantea ahora nos parece adecuada”.

“Seguimos pensando que es irrelevante que el municipio tenga amplias zonas de parking y la disposición de zonas municipales de ocio para el disfrute de los acompañantes, ya que esto solo se necesitaría si se organiza una prueba, y de modo excepcional por lo tanto, se pueden habilitar aparcamientos de manera puntual”, han precisado.

El portavoz socialista de Deportes, Carlos Llorente, ha señalado que “nos parece adecuado que el municipio se haga cargo del mantenimiento de la instalación durante 15 años, pero no tiene por qué ser a través de la empresa mantenedora, puesto que los ayuntamientos deben tener la potestad de elegir quien haga el mantenimiento” añadiendo que “debe ser el promotor del circuito quien afronte el pago del canon de la homologación por parte de la Federación Española de Atletismo”.

Otro de los requisitos que Llorente ha calificado de “desmesurado” es la obligación de realizar una prueba todos los años ya que el coste es elevado y “con esta actuación volvemos a perjudicar a los pueblos pequeños”.

A ello se sumaría la obligación de publicitar este circuito y valorar llegar a acuerdos con clubs deportivos o de montaña que promocionen la estación, así como hacer uso de ella de forma habitual. Añade el diputado socialista que “podríamos utilizar esta instalación de Trail para enseñar más rincones de nuestra provincia”.

Para este propósito, “se debería dar importancia a los recorridos”.

Por otro lado, los socialistas han mostrado su decepción porque no se han tenido en cuenta sus propuestas respecto a las subvenciones a Ayuntamientos para la organización de actividades y las subvenciones a clubs y entidades deportivas.

“Propusimos que se deberían de reinventar en estas dos subvenciones por las circunstancias en las que vivimos.

Los clubs deportivos no han iniciado la temporada por lo que ya no podrán empezarla quedándose sin participar y con la posibilidad que no se organicen las correspondientes pruebas deportivas”.

Para el PSOE “desde Diputación deberíamos sentirnos obligados a buscar alternativas para que se siga practicando deporte seguro en la provincia por la importancia que tiene”.

El Grupo de Diputados Socialistas ha considerado que es necesario que existan ayudas para la convocatoria de pruebas que sean factibles con todas las garantías de seguridad para cubrir los gastos que les ocasiona. Con respecto a los clubs, se podía estudiar si hay posibilidad de hacer ligas o eventos provinciales de cada modalidad de forma segura para empezar a activar los equipos.

“Sabemos que en los pueblos es muy costoso mantener las actividades deportivas respetando las normas sanitarias que debemos cumplir, buscar alternativas parar su práctica es ayudar a mantener las estructuras creadas y mermar la pérdida de afición de la práctica deportiva”, han subrayado.