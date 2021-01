El PP exige soluciones al Gobierno para inundaciones

Martes, 26 Enero 2021 11:19

Los parlamentarios del Partido Popular exigen al Gobierno que atienda las demandas de los alcaldes de municipios afectados por las lluvias y las crecidas de los ríos.

Las continuas lluvias del pasado fin de semana, unidas al deshielo de la nieve acumulada en la montaña, están provocando graves daños e inundaciones sobre todo en pueblos de la cabecera del Duero como Duruelo, Covaleda y especialmente en Salduero y Molinos por la proximidad del río al núcleo urbano.

No son los únicos, las crecidas afectan en menor medida a municipios como Vinuesa o a los ribereños del Río Lobos, entre otros. También se han anegado zonas de cereal en los cauces de algunos ríos como el Ucero o el Abión.

Los parlamentarios del Partido Popular, Tomás Cabezón, María José Heredia y Gerardo Martínez, han exigido hoy al Gobierno, que, a través de la Confederación Hidrográfica del Duero, atienda inmediatamente las demandas de los municipios afectados por la riada y que se proceda en el menor tiempo posible a la limpieza de cauces.

Los parlamentarios han rechazado que el Gobierno para no actuar se escude, como hizo el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, el pasado mes de julio, en que las actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas correspondan a las administraciones competentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, es decir, a los Ayuntamientos y a la Administración autonómica.

Con independencia de que los cauces estén situados en zona urbana han solicitado la actuación de la Confederación Hidrográfica del Duero y la colaboración urgente con los alcaldes

Los parlamentarios han recordado que, siendo subdelegada del Gobierno, María José Heredia encargó a TRAGSA la limpieza del cauce del río Duero y las inmediaciones del puente a su paso por la localidad de Salduero. Entonces, en una actuación de urgencia, se eliminaron residuos del río y gravas acumuladas en el entorno del puente de piedra. T

También con Heredia de subdelegada del Gobierno, TRAGSA fue la encargada de la limpieza del Río Duero a su paso por la capital a petición del alcalde de Soria, sabiendo que esta actuación era de competencia municipal y que no había ninguna urgencia.

"Cuando ellos lo piden todo se puede y se debe hacer, es la obligación de colaborar que tienen las administraciones. Cuando lo tienen que hacer ellos la competencia siempre es de otros" han afirmado.

Por último han anunciado que presentarán preguntas al Gobierno sobre las actuaciones que se van a realizar, los plazos previstos y la gestión de las ayudas que se puedan presentar.

"Por una respuesta parlamentaria nos enteramos de que las poblaciones sorianas afectadas por las inundaciones en la borrasca del año pasado quedaron sin ayudas, no porque no les correspondieran, sino porque el Delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, no envió una valoración de daños. Ese es el compromiso que tanto pregona el Partido Socialista con los pueblos de Soria", ha señalado.