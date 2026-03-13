El Plan Diputación 2026-27 movilizará una inversión de casi 12 millones de euros

Viernes, 13 Marzo 2026 15:41

El pleno de la Diputación Provincial de Soria ha aprobado hoy por unanimidad el dictamen del Plan Diputación para el bienio 2026-2027, que movilizará una inversión global cercana a los 12 millones de euros.

El plan movilizará en concreto una inversión global de 11.886.394,73 euros durante los próximos dos años.

El grueso de la inversión se concentrará en el presente ejercicio 2026, con un presupuesto de 9.880.114,73 euros, de los cuales la Institución Provincial aportará 6.000.000 euros y los Ayuntamientos 3.880.114,73 euros.

Para el ejercicio 2027, se ha previsto una inversión adicional de 2.006.280,00 euros, financiada con 1.320.000 euros de fondos provinciales y 686.280,00 euros municipales.

El Plan Diputación 2026-2027 se traduce en 295 obras concretas destinadas a cubrir servicios básicos y mejorar infraestructuras en los municipios sorianos. La distribución de los programas refleja una prioridad clara por los servicios esenciales:

Obras Hidráulicas: Es el programa con mayor dotación, con 110 actuaciones centradas en la mejora del ciclo del agua y abastecimiento, sumando más de 5 millones de euros entre ambos años.

Pavimentaciones: Se han aprobado 64 intervenciones para la mejora de vías públicas.

Servicios y Centros Sociales: El plan incluye la rehabilitación y mejora de 13 centros sociales y 44 dependencias de administración y casas consistoriales.

Deportes y Cultura: Destacan 19 proyectos en instalaciones deportivas y 2 culturales, entre los que se encuentra la construcción de la Casa de la Música en San Esteban de Gormaz.

Vivienda y Otros: También se financiarán rehabilitaciones de viviendas municipales para alquiler en localidades como Berlanga de Duero, Quintana Redonda o Renieblas, además de obras en cementerios (9 actuaciones) y alumbrado público.

Tras la aprobación plenaria, el Plan será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P.) y en la página web institucional, abriéndose un periodo de información pública de diez días.

Durante este plazo, los Ayuntamientos beneficiarios podrán presentar alegaciones o solicitar cambios en las obras inicialmente aprobadas mediante certificado de acuerdo del Pleno o resolución de Alcaldía.

Moción popular

Por otro lado, el pleno ordinario de la Diputación de Soria ha aprobado hoy la moción del Grupo Popular para reprobar la gestión de la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero durante las recientes crecidas del río Duero que han afectado a varios municipios de la provincia.

La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables del Grupo Popular y Vox, mientras que el Grupo Socialista ha votado en contra.

La moción señala que las intensas lluvias provocaron inundaciones que causaron daños en viviendas, explotaciones agrarias, infraestructuras públicas, caminos rurales y servicios básicos en distintos municipios.

El texto aprobado sostiene que los daños no se deben únicamente al fenómeno meteorológico, sino también a la gestión del desembalse.

Según recoge la moción, en una reunión previa del CECOPI se informó a los ayuntamientos de que el caudal no superaría aproximadamente los 135 metros cúbicos por segundo y que se avisaría ante cualquier aumento.

Sin embargo, el caudal llegó posteriormente a cerca de 350 metros cúbicos por segundo sin que, según el grupo proponente, se produjera un aviso efectivo a los municipios, lo que provocó desbordamientos, daños materiales y falta de coordinación institucional.

El acuerdo aprobado incluye la reprobación de la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero y pide al Ministerio para la Transición Ecológica investigar la gestión del desembalse, establecer protocolos obligatorios de aviso previo a los ayuntamientos, garantizar información en tiempo real y revisar los planes de laminación de avenidas.

Además, solicita un plan específico de prevención de inundaciones para la provincia de Soria, en colaboración con la Diputación y los ayuntamientos, así como ayudas urgentes para los municipios y particulares afectados.

Y, para finalizar, se ha presentado sobre la mesa la moción del Grupo Popular de la Diputación para reclamar una financiación autonómica justa para Castilla y León mediante la adhesión a la iniciativa “La Carta Más Justa”.

La propuesta ha salido adelante con los votos del Grupo Popular, la abstención de Grupo Vox y los votos en contra del grupo del Partido Socialista.

La iniciativa defiende que el futuro modelo de financiación autonómica tenga en cuenta las características territoriales y demográficas de la comunidad y, especialmente, de la provincia de Soria, marcada por la baja densidad de población, la dispersión geográfica y el envejecimiento, factores que incrementan el coste de la prestación de los servicios públicos.

Con la aprobación de esta moción, la Diputación se adhiere formalmente a “La Carta Más Justa” y reclama al Gobierno de España que el nuevo sistema de financiación autonómica sea fruto del consenso entre todas las comunidades autónomas.

El acuerdo será trasladado al Gobierno de España, al Ministerio de Hacienda y a los grupos parlamentarios.