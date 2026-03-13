Diputación convoca la XX edición del premio de "Municipio Turístico" de Soria

Viernes, 13 Marzo 2026 08:25

A partir de mañana sábado comienza a correr el plazo para presentar candidaturas al vigésimo premio de “Municipio Turístico” de la provincia de Soria.

La Diputación de Soria ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de la provincia el extracto del acuerdo de su Junta de Gobierno del pasado 9 de marzo, por el que se convoca este premio.

El texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.pap.hacienda. gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias):

Pueden optar a este premios los ayuntamientos y entidades locales menores de 2.000 habitantes de la provincia de Soria.

La Diputación reconoce con este premio a los municipios y entidades locales menores que hayan realizado aportaciones significativas a favor del turismo y de la imagen turística la provincia.

https://bop.dipsoria.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_647_cbfb4cbb%232E%23pdf

La corporación provincial destinará la asignación de 15.000 euros.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del mañana sábado.

En la última edición, Almarza fue el municipio ganador, al destacar en su apuesta por poner de relieve su rico patrimonio cultural, natural y tradicional.

Los Premios Provinciales de Turismo se crearon en el año 2006, siendo Berlanga de Duero la localidad ganadora de su primera edición.

Desde entonces, los municipios galardonados han sido: Medinaceli (2007), Vinuesa (2008), Molinos de Duero (2009), Yanguas (2010), Muro (2011), Garray (2012), nuevamente Medinaceli (2013), Alcubilla de Avellaneda (2014), Abejar (2015), Berlanga de Duero (2016), Duruelo de la Sierra (2017), Santa María de Huerta (2018), Molinos de Duero (2019) y Salduero (2021), ya que en 2020 no se convocó el premio. En los últimos años, los ganadores han sido Monteagudo de las Vicarías (2022), Gormaz (2023) y, más recientemente, Borobia (2024).