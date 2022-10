El Juzgado desestima kilometraje pedido por De Miguel

Martes, 04 Octubre 2022 11:36

El Juzgado de lo Contencioso ha desestimado la reclamación del diputado José Antonio de Miguel sobre indemnización por kilometraje desde 2019.

El presidente de la Diputación Benito Serrano ha informado que la junta de gobierno celebrada hoy ha dado cuenta de la sentencia que desestima la reclamación de José Antonio de Miguel, que reclamaba incremento de indemnizaciones por traslado en su vehículo propio a la Diputación durante la actual legislatura.

La sentencia argumenta, para desestimar la reclamación, que estas indemnizaciones no están permitidas en cargos con dedicación exclusiva, como es el caso de De Miguel.

De Miguel solicitaba 2.018 euros por desplazamientos desde Almazán a Soria en 2021, una indemnización que sería extensible, a su juicio, a los dos años anteriores.

El diputado de la PPSO, con dedicación exclusiva y un sueldo de 48.300 euros anuales, aseguró en junio, cuando presentó la reclamación en los tribunales de justicia que "no tengo derecho a dietas pero creo que sí tengo derecho al pago de los viajes entre Almazán y Soria y por eso mismo lo he solicitado ya que yo no tengo vehículo oficial".

La sentencia se puede recurrir.

Por otra parte, Serrano ha informado de aprobación de bases para regulación de convocatoria para adquirir maquinaria para vialidad invernal, con una partida global de 25.000 euros.

El presidente de la Diputación ha abogado por seguir apoyando esta iniciativa, y con ella a pueblos pequeños que se quedan en ocasiones aislados, sin comunicación con la carretera principal.

Además se han aprobado bases, con cambio de plazos, para convocatoria de ferias agropecuarias, agroalimentarias y forestales durante 2022.

El plazo para presentar solicitudes será hasta 10 días hábiles tras la publicación en Boletín Oficial de la provincia y el plazo de justificación se prolongará hasta el 20 de diciembre.

También se ha aprobado la revisión de precios para residencia de Nuestra Señora de las Mercedes, en El Royo.