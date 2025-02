De Miguel (PP) a Mínguez (PSOE): "Bajese del papamóvil!"

Viernes, 07 Febrero 2025 19:58

El vicepresidente segundo de la Diputación provincial, José Antonio de Miguel, ha mantenido un intenso debate con el alcalde de Soria, diputado provincial y secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, sobre la moción de la nueva financiación autonómica. En el mismo, De Miguel le ha espetado a Mínguez que “se baje del papamóvil”, ante un discurso donde se apuntaba haber conseguido las ayudas de funcionamiento.

Martínez ha acusado a De Miguel a generar ruido de forma permanente con esta moción, utilizada a su juicio de forma partidista, alejando el debate serio.

“Incluye una moción que está trufada de mentiras, medias verdades y absolutas falsedades, provocaciones y malas intenciones”, le ha espetado, antes de echarle en cara que el PP gobernó de 2014 a 2018 con mayoría absoluta, que hubiese permitido abordar la reforma “tan urgente” de la financiación autonómica.

La financiación autonómica necesita, a juicio de Martínez, altura de miras en todos los partidos, que deben realizar un trabajo de no utilizarlo de forma partidista.

“Necesitamos incluir para combatir ese fenómeno de la despoblación, que no surge por generación espontánea si no que es consecuencia de unas políticas que han primado unos territorios en detrimento de otros, tienen que tener también unos fondos de compensación que vayan ligados al mismo espíritu que los aplique la UE sobre los fondos de cohesión territorial y los fondos de desarrollo, que sí que están llegando con carácter prioritario a Soria, porque algunos hicimos el trabajo”, ha asegurado.

De Miguel, que ha replicado que otros no mienten sino que cambian de opinión, le ha asegurado a Martínez que ha acudido al pleno de la Diputación a ganar puntos en la defensa cerrada del Gobierno de España.

“Incluso desprecia la figura que aparece en el reglamento de las corporaciones locales y el resto de los parlamentos legislativos. La figura de la moción. Tome nota señor secretario para que se quite del reglamento las mociones y así debatimos nada más lo que el señor alcalde de Soria, con aires de grandeza, quiera”, ha espetado.

De Miguel ha defendido que no parten de premisas falsas en la moción y ha puesto el ejemplo de la Red SSPPA, que también se ha posicionado hoy en contra de no incluir la despoblación y la superficie en la reforma de la financiación autonómica.

En este sentido ha señalado que ha sido la Red SSPA, y en especial FOES, quien ha movido en Europa las ayudas de funcionamiento, a un movimiento que luego se han apuntado todos los partidos políticos y grupos de acción social y más agentes sociales.

“Bájese usted ya del papamóvil! Don Carlos, por favor. Qué incoherencia, si las consiguió el PSOE despreciando a los verdaderos conseguidores, que es la Red SSPA, que luego se queden en la mínima expresión”, ha censurado.

De Miguel le ha invitado a emplearse para conseguir el máximo posible, el 20 por ciento, en las ayudas al funcionamiento.

Martínez ha recordado que Aitor Esteban, “el señor de Cañamaque”, como se ha referido De Miguel en una intervención anterior, echó al PP del Gobierno por robar, con una sentencia firme, y es el mismo que les aprobó los presupuestos al PP unas horas antes.

“Ustedes no le dieron nada. Les apoyaron por su cara bonita, porque hablaban vasco en la intimidad”, ha ironizado.

Martínez, que ha defendido que cambiar de opinión a veces es de sabios, le ha respondido a De Miguel que se ponga a la cola para apuntarse haber conseguido las ayudas al funcionamiento.

“No estaba ni en el PP, sino en la PPSo, haciendo la travesía del desierto”, ha espetado.

De Miguel ha replicado que no se refería a Aitor Esteban en tono despectivo, sino que reconoce su poder y el del nacionalismo que ha conseguido dinero para el castillo soriano de Serón de Nágima, cuando la Diputación, ha reconocido, nunca hubiese conseguido 600.000 euros –que todavía no han llegado- aunque hubiese presentado seis mociones.

“No voy a entrar en consideraciones personales, porque ahora el que más peligro corre es usted –ha advertido-. Yo ahora puntos no tengo que ganar ninguno. Estoy amortizado. Si cuando dice que he trabajado para mí, así es desgraciadamente desde pequeñito, porque murió cuando yo tenía 13 años, me ha tocado trabajar para mí siempre. Creo que tengo casi 40 años cotizados como trabajador autónomo. Pero en el ejercicio de la cosa pública, seguramente pongo más interés que el que ha puesto usted en toda su vida”, le ha respondido.