Caja Rural facilita tramitación de la PAC 2021

Jueves, 04 Febrero 2021 15:00

El plazo de solicitud úncia de ayudas PAC está abierto hasta el 30 de abril. Caja Rural de Soria facilita medidas para la tramitación de la Política Agrícola Común (PAC) en 2021.

Tras la aprobación de la PAC post 2020 el Ministerio de Agricultura publicó el pasado 27 de enero el Real Decreto que adapta el Reglamento europeo de transición aprobado en diciembre, y regirá la normativa para las dos próximas campañas PAC, con el objetivo de proporcionar seguridad y continuidad durante 2021 y 2022 y asegura un marco estable para que los beneficiarios sigan recibiendo sus ayudas hasta la aprobación de la nueva PAC el 1 de enero de 2023, sin cambiar las condiciones de admisibilidad de las mismas respecto al periodo 2014-2020.

Al igual que en 2020 se fomentará la presentación telemática de las solicitudes para facilitar su tramitación y hacer frente a las restricciones de movimiento existentes en cada territorio para hacer frente a la Covid-19. Los próximos dos años se mantendrán los mismos regímenes de ayudas que se llevan aplicando desde el año 2015: pago básico, pago verde, pagos acoplados, ayudas complementarias a jóvenes agricultores, etc.

A este respecto, la fundación Soriactiva ha resaltado este jueves en un comunicado la gran importancia realizar una correcta cumplimentación de la solicitud, así como su presentación dentro del plazo establecido, para evitar posibles penalizaciones o, incluso, la no percepción de las ayudas

En el régimen del pago básico, que se abona en base a un sistema de derechos agrupados por regiones diferentes, se continúa con la convergencia paulatina del valor de todos los derechos de cada región hacia su valor medio regional.

El objetivo de la Comisión Europea es que dos agricultores que realizan una actividad igual en la misma región reciban la misma cuantía de pago básico, que es la principal ayuda a la renta de los productores y que está previsto que concluya en el periodo 2023-2027.

Responde a la necesidad de avanzar en esa convergencia para que exista una distribución más equitativa de las ayudas, como indica el considerando 33 del reglamento transitorio, y no exista discriminación, en base a referencias históricas establecidas hace más de 15 años.

Como en campañas anteriores los agricultores podrán conocer el 1 de febrero el valor de sus derechos de pago básico para la campaña 2021 a través de la consulta pública creada a tal efecto en la web del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) https://www.fega.es/es/ayudas-directas-y-desarrollo-rural/consulta-derechos-pago-basico

Cambio climático

Otro de los puntos importantes es la imposición de mayores exigencias a la hora de conceder una ayuda directa o pago verde ya que el cambio climático también lo será con las cosechas si no se pone remedio.

El greening o pago verde permite conceder un pago cada año por hectárea admisible vinculada a un derecho de pago básico siempre que se estén respetando determinadas prácticas medioambientales.

También la PAC pretenderá fomentar la fertilización sostenible y la economía circular regulando aún más estas ayudas directas.

El objetivo a conseguir es el crecimiento de la agricultura ecológica, ya que los agricultores optarían cada vez más por estos métodos de producción.

Esta situación contrarrestaría los efectos negativos de la contaminación.

La agricultura, la innovación, la formación y las nuevas tecnologías pueden participar de forma activa en el objetivo de neutralizar las emisiones de gases de efecto invernadero y la PAC debe ser una de las principales palancas, no solo a través de los requisitos, sino también por los nuevos incentivos como los eco-esquemas y los compromisos medioambientales.

Novedades de la PAC en 2021

Gestión de Caja Rural

Caja Rural de Soria ha iniciado su intensa labor de gestión y tramitación de unos 3.000 expedientes de la PAC, y, en su caso, la solicitud de acceso a la reserva nacional, que durará hasta el próximo 30 de abril, cuando la entidad prevé que volverá a ser “líder” y “referente” en este sector.

Además de expedientes de la provincia de Soria, se tramitan expedientes de Castilla y León, Castilla la Mancha, Madrid, Aragón y La Rioja.

Estas ayudas solo se concederán a los agricultores y ganaderos que cumplan la definición de Agricultor Activo, a excepción de los beneficiarios que se acojan al régimen simplificado para pequeños agricultores.

Para no perjudicar a los solicitantes de la PAC de 2021, y debido a la pandemia actual, cuando en la campaña agrícola de 2020 sus ingresos agrarios, distintos de los pagos directos, del periodo impositivo disponible más reciente se hayan visto minorados por causa de fuerza mayor para demostrar la condición de agricultor activo se tendrán en cuenta los periodos impositivos 2018 y 2019.

En la solicitud, la referencia a las parcelas debe coincidir con la identificación del SIGPAC y el cultivo debe de ser compatible con el uso que allí se recoge.

En el caso de discrepancias se deberá presentar una modificación al SIGPAC antes del 31 de mayo de 2021.

Se han flexibilizado las ayudas asociadas a la ganadería para facilitar el acceso a jóvenes ganaderos, también a aquellos que comienzan la actividad y presentan la solicitud única por primera vez.

Para evitar la creación de condiciones artificiales en la concesión de pastos comunales a beneficiarios que no los utilizan, se incorpora una restricción de admisibilidad de estas superficies y solo serán admisibles si la actividad de pastoreo se realiza con animales de la propia explotación del solicitante.

Se adaptará la fecha en la que debe justificarse el cumplimiento de los requisitos para que los jóvenes ganaderos puedan acceder a las ayudas acopladas para explotaciones de vaca nodriza, vacuno de leche, ovino y caprino.

En la convocatoria de 2021, se recuperan las ayudas a las explotaciones ubicadas en zonas con limitaciones naturales, exigiéndose al beneficiario como requisito para la percepción de las ayudas el mismo que en las zonas de montaña, que justifica que al menos el 50% de los ingresos totales deben de ser agrarios y la afiliación a los regímenes de seguridad social agraria, es decir, la denominación europea “agricultor no pluriactivo”.

En relación con el cumplimiento de la condicionalidad, en lo relativo a la aplicación de purines en las superficies agrícolas mediante cañones. se considera necesario la prórroga durante 2021, para que el sector esté en condiciones de cumplir la nueva normativa.

No obstante, como criterio adicional para cumplir con la excepción en 2021, se exigirá a los agricultores que aún no hayan adaptado los equipos un justificante o compromiso de adaptación en dicho año.

Pago complementario

La comprobación de la instalación en la actividad agraria para el pago complementario a los jóvenes agricultores, en esta campaña no solamente se verificará la fecha de afiliación a la Seguridad Social por cuenta propia en la actividad agraria, sino, además, si se tiene prueba fehaciente de haber ejercido con anterioridad como responsable de la explotación.

Continúa bajo el concepto de riesgo de abandono, cualquier actividad de mantenimiento si se lleva a cabo durante más de 5 años consecutivos.

No se concederán pagos a aquellos agricultores de los que se demuestre que han creado artificialmente las condiciones para el cobro de dichas ayudas.

El valor de los derechos de pago básico en 2021 se aplicará una convergencia al valor unitario inicial a 31 de diciembre de 2020 basado en los siguientes principios:

a) Los derechos de pago básico, cuyo valor unitario inicial sea inferior al valor medio regional en 2021, se incrementarán, para el año de solicitud de 2021, en una cuarta parte de la diferencia entre su valor unitario inicial y el valor medio regional en 2021.

b) La convergencia de los derechos de pago básico cuyo valor unitario inicial sea inferior al valor medio regional en 2021, se financiará con los derechos de la región que se encuentren por encima del valor medio regional y sin limitación máxima de pérdidas más allá del propio valor medio de la región a la que pertenezcan.

c) Ningún derecho de pago básico tendrá un valor unitario inferior al 70% del valor medio regional en 2021.

El valor de los derechos de pago básico en 2022, se aplicará una convergencia al valor unitario inicial a 31 de diciembre de 2021 basado en los siguientes principios:

a) Los derechos de pago básico, cuyo valor unitario inicial sea inferior al valor medio regional en 2022, se incrementarán, para el año de solicitud de 2022, en una cuarta parte de la diferencia entre su valor unitario inicial y el valor medio regional en 2022.

b) La convergencia de los derechos de pago básico cuyo valor unitario inicial sea inferior al valor medio regional en 2022, se financiará con los derechos de la región que se encuentren por encima del valor medio regional y sin limitación máxima de pérdidas más allá del propio valor medio de la región a la que pertenezcan.

c) Ningún derecho de pago básico tendrá un valor unitario inferior al 80% del valor medio regional en 2022.

Las asignaciones nacionales durante este período transitorio serán las acordadas para el marco financiero plurianual 2021-2027, y se espera aprobar e incorporar al año 2021 los presupuestos de la Next Generation y los fondos europeos de recuperación asignados al desarrollo rural (Feader).

También recordamos a todos aquellos agricultores que hayan contratado el Seguro Agrario de Cultivos Herbáceos (Línea 309 – Módulos 1 y 2), que el próximo 1 de abril finaliza el periodo de modificaciones y fin de plazo para dar parte de no nascencia.



Monitorización por satélite

El Ministerio de Agricultura quiere implantar este tipo de control para simplificar el esfuerzo administrativo de los agricultores en su solicitud y disminuir las sanciones por incumplimiento de los requisitos de la PAC para 2021 y 2022.

El control por monitorización implica que todos los controles sobre el terreno se realizarán con satélite.



Atención personalizada y especialización

Una de las ventajas que ofrece Caja Rural de Soria al sector primario es la capilaridad y la atención personalizada, ya que permite estar cerca y llegar a todos los rincones donde están los clientes, valores diferenciadores, como la especialización, profesionalidad y cercanía, y se distingue no sólo por adaptar sus productos financieros a las necesidades de los agricultores, sino por los servicios prestados, con la seguridad y confianza que ofrece una Caja Rural, que lleva más de cincuenta años al servicio del campo y de los agricultores, siendo líder en estas tramitaciones.

Caja Rural dispone de 36 oficinas implantadas en la provincia y la Fundación Soriactiva, con personal que conocen las necesidades del sector agrario, totalmente profesionalizado y cercano, que nos hace ser diferentes en tramitación de expedientes de pago único, y capacitados para dar respuesta a cada una de las cuestiones que se planteen.

En Caja Rural de Soria, como entidad colaboradora de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, además de la tramitación y seguimiento de las solicitudes de ayuda y de la documentación de los expedientes, pueden realizar las modificaciones, ofreciendo un servicio todavía más profesional a nuestros agricultores.

También hace posible que el agricultor y ganadero pueda disponer de liquidez solicitando el anticipo de las ayudas y obtener un préstamo preferencial por un 90 por ciento del importe total estimado de su ayuda a percibir.

Con motivo de la pandemia provocada por el coronavirus Covid-19 estamos trabajando, pero cumpliendo con todas las recomendaciones sanitarias para proteger la salud y los intereses de los agricultores, ganaderos y empleados, sin dejar de ofrecer una atención cercana y un asesoramiento profesional a un sector estratégico para la provincia.

Para ello, ha puesto en marcha nuevas vías de comunicación, servicio y asesoramiento, para que todos los agricultores y ganaderos puedan realizar la tramitación de la PAC del año 2021 sin ninguna dificultad.

Es necesario realizar previamente un borrador de la solicitud del año pasado confirmando los cultivos y ayudas que deben solicitar esta campaña, que pueden recoger y entregar en toda la red de oficinas y en la Fundación Soriactiva.

Se utilizará preferentemente vía telefónica y correo electrónico de todas las oficinas y también el de todos los técnicos de Soriactiva para realizar consultas y dudas y si se requiere presencia física es necesario solicitar cita previa guardando todas las medidas preventivas indicadas por las autoridades sanitarias.

Por último, Caja Rural de Soria y su Fundación Soriactiva han enviado un mensaje de ánimo al sector, apostando siempre por nuestro campo, sus agricultores y ganaderos y sus empresas agroalimentarias, porque son garantía del bienestar de la provincia con la que queremos compartir sus éxitos y seguir creciendo.