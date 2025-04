ASFOSO busca soluciones para luchar contra el cambio climático en áreas forestales del sur de Europa

Viernes, 04 Abril 2025 14:09

La Asociación Forestal de Soria (ASFOSO) se ha reunido esta semana en Portugal con el resto de socios del proyecto SocialForest, del que forma parte, y cuyo objetivo es la búsqueda de soluciones para luchar contra los efectos que el cambio climático genera en los bosques del sur de Europa.

El encuentro ha servido para analizar los avances de las investigaciones que se están llevando a cabo en España, Francia y Portugal.

En todos los casos, incluida la provincia de Soria, en la que se han estudiado sus sabinares, ha quedado patente que los montes no se encuentran al margen de la incidencia del cambio climático. Y es un problema que se ve acentuado por el abandono de estos espacios.

Una de las principales conclusiones de los estudios es que la gestión es clave para mitigar el impacto de la crisis del clima.

Las jornadas de trabajo han servido, asimismo, para conocer las experiencias sobre el terreno dentro del Parque de la Naturaleza de Noudar (Alentejo, Portugal).

Así, se han visitado dehesas de encinas que han perdido parte de su manejo tradicional y cuyos ejemplares se están secando.

En el marco del proyecto SocialForest se está analizando el grado de resistencia que los bosques más representativos del sur de Europa tienen frente a episodios de sequía. Además, se está evaluando en qué medida la gestión que se les aplica incide en su resiliencia.

En el caso de Soria se han muestreado 1.433 puntos de sabinares ubicados en diferentes puntos de la provincia. En ellos se ha evidenciado cómo su capacidad de adaptación frente a los cambios propiciados por el clima mejora significativamente cuando se aplican trabajos selvícolas y son pastoreados.

Por todo ello, desde la Asociación Forestal de Soria se hace una llamada a la acción a los propietarios para que no abandonen sus espacios forestales, los conserven y pongan en valor. Asimismo, se insta a la Administración a mantener e incrementar los sistemas de apoyo silvopastorales para la gestión de estos bosques que, además, forman parte de la Red Natura 2000 y contribuir así a mejorar su resistencia y garantizar la permanencia de estos espacios forestales.

ASFOSO tiene previsto remitir próximamente a la Junta de Castilla y León el estudio realizado dentro del proyecto SocialForest para que fortalezca ese apoyo a la mejora de medidas silvopastorales y refuerce el reconocimiento de la labor de pastoreo extensivo que se realiza en el sabinar.

Cabe recordar que los bosques son espacios comunitarios que contribuyen a un bien global y su correcta conservación asegura un entorno ambiental seguro y una oportunidad de futuro en el mundo rural.

Socios del proyecto

El proyecto SocialForest para la lucha integral contra el impacto del cambio climático en áreas forestales del espacio SUDOE está cofinanciado por el Programa Interreg a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y se enmarca en el programa Interreg SUDOE 2021-2027.

Está integrado por nueve socios de España (Soria, Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha), Francia (Occitania y Nueva Aquitania) y Portugal (Alentejo). Además, de la Asociación Forestal de Soria, por parte española participan en su desarrollo la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; el Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València, y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Consejería de Desarrollo Sostenible, Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha; por parte portuguesa, la Associação para o Estudo e Defesa do Património Natural e Cultural do Concelho de Mértola y EDIA-Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva; y por parte francesa, INRAE Centre Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux, UMR 1391 ISPA; Université Toulouse III - Paul Sabatier, Observatoire Midi-Pyrénées, laboratoire Géosciences Environnement Toulouse, UMR 5563, y Xylofutur.