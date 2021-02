ASAJA Soria, contra la agricultura "de salón"

Miércoles, 10 Febrero 2021 08:54

ASAJA Soria ha rechazado "de pleno" los nuevos condicionantes medioambientales que propone el Ministerio para la nueva PAC.

Uno de los nuevos conceptos de la próxima PAC serán los denominados ecoesquemas, que vienen a ocupar, de alguna manera, el espacio de los actuales pagos verdes; que se abonarían a los que cumplieran unas medidas medioambientales adicionales, condiciones que cada país debe definir.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Soria (ASAJA) ha estimado en un comunicado que el brazo del Ministerio de Transición Ecológica es muy largo y alcanza al Ministerio de Agricultura.

Los nuevos ecoesquemas raptan, a su juicio, entre el 20 y el 30 por ciento de la PAC para establecer condiciones en lo que se refiere a criterios ambientalistas.

ASAJA ha considerado que estos criterios sobrepasan los agronómicos y razonables para entrar en pura ideología, como sucede -por citar algunos- con los asuntos relacionados con la modulación de las ayudas, los terrenos sin cultivar, los cultivos con merma de producción y la obligación de dejar superficies para protección de dominio público.

Se trata de ejemplos que caracterizan los ecoesquemas presentados por el Ministerio y en los que no hay transparencia al faltar además mapas y estudios de su impacto en la aplicación en los diferentes territorios de España.

Para la organización profesional agraria es inmoral que la misma PAC o incluso una con menor dotación presupuestaria se use para otros aspectos sin que el profesional reciba compensaciones, sin ir más lejos la pretensión de mantener la Red Natura, que es algo que corresponde a Medio Ambiente y no a los agricultores y ganaderos.

Para el presidente de ASAJA Soria, Carmelo Gómez, “ante la nueva PAC y todas las condiciones y pegas que nos imponen para ejercer nuestra profesión, ASAJA no está de acuerdo en que se nos obligue a hacer agricultura de salón solamente teniendo en cuenta lo que a algunos se les ocurra. La agricultura es una actividad viva, que hay que desarrollarla según se puede y que está condicionada por la climatología. Quieren que tengamos producciones sin alimentar nuestras plantas, algo que no es lógico”.

Asimismo, Gómez ha señalado que “el agricultor y el ganadero paga sus impuestos día a día para que la administración le deje ejercer su actividad y ésta pueda llegar a ser rentable. Estas ayudas que, en principio, fueron diseñadas para controlar el incremento de los precios y para que la cesta de la compra no se disparara y el país no se sublevara, hoy se están utilizando para otros fines que coartan la libertad de los profesionales del campo y repercuten muy negativamente su nivel de ingresos.

Gómez se ha mostrado muy crítico con quienes diseñan estas medidas que, según él, “están diseñadas y apoyadas por burócratas que no saben lo que es el campo, porque si lo supiesen no intentarían imponernos las sandeces y majaderías que pretenden, apoyadas por políticos que parece que no se ganan el sueldo si no es perjudicando a los que trabajan en el campo, sin olvidar a los ecologistas que no sufren esas decisiones en sus bolsillos. Es muy bonito disparar con pólvora del rey, pero si todos estos gastos fueran para todos y en todos los ámbitos al menos sería menos injusto. ¿Por qué no se impide el uso de raticidas e insecticidas o detergentes en las casas? Pues porque son medidas impopulares, y solamente saben atacar al más débil”.

El presidente de ASAJA ha pedido que la sociedad sea también consciente de que “la agroganadería es una actividad empresarial y si no reporta beneficio no se va a ejercer, que a lo mejor es lo que pretenden algunos. A nosotros nos exigen infinidad de medidas, pero a la hora de consumir nos están metiendo de terceros países absolutamente de todo y sin control. Es evidente y lamentable que en España la agricultura y la ganadería son moneda de cambio para que algunos saquen pecho y digan por Europa y por el resto del mundo que aquí se cumplen unos determinados preceptos para quedar bien, aunque sea a costa del que trabaja en el campo”.

Gómez ha confesado que “si de verdad las administraciones quieren luchar por el despoblamiento del mundo rural, que se vayan olvidando de las imposiciones que nos están obligando a hacer y dejen a los ganaderos y a los agricultores trabajar como lo han estado haciendo hasta ahora, respetando al medio ambiente y a los animales que criamos. Para algunas personas es más importante cualquier decisión que crean que les puede convenir por motivos políticos que la vida y la familia de todos los que trabajan, invierten y pagan sus impuestos en la actividad agroganadera. Los agricultores y los ganaderos han tenido durante al menos 30 años una bajada de renta exagerada. Si cualquier ciudadano asalariado hubiera tenido la bajada de ingresos que ha tenido el profesional del campo hubiera reventado el país”.