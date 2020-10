Podemos presenta dos propuestas sobre patrimonio

Martes, 06 Octubre 2020 16:54

Podemos Ólvega ha presentado el pasado 1 de octubre dos propuestas relacionadas con el Patrimonio Histórico de la localidad.

La primera instancia, elevada a la Consejería de Cultura y Turismo, solicita una investigación y excavación arqueológica en el extenso castro de La Hoya del Mesado, que aún conserva elementos de gran valor como parte de la muralla o una calzada que demostraría su posterior población romana.

En segundo lugar, la formación morada propuso la inclusión de varios inmuebles de gran valor cultural, histórico y religioso en el Catálogo de Bienes Protegidos de las Normas Urbanísticas Municipales, además de crear una Comisión Especial para la modificación de dichas normativas, con el fin de adecuarlas a las nuevas necesidades y demandas de la población, ya que tras la pandemia del COVID-19 ha aumentado la demanda de cabañas familiares en suelo rústico urbanizable.

Ambas propuestas fueron rechazadas con los votos en contra de los concejales del PP y C´s y los votos a favor de Podemos y PSOE.

"No es lógico que se contrate un informador turístico en la localidad y no se quiera investigar ni proteger nuestro pasado”, ha señalado Mario Calonge, edil de Podemos en Ólvega, “además de rechazar propuestas que no le costarían nada a las arcas municipales, sino todo lo contrario".

Por otra parte, la procuradora de Podemos en las Cortes, Laura Domínguez, presentó una Proposición No de Ley en la que insta a la Consejería de Cultura y Turismo a coordinarse, colaborar y poner a disposición del Ayuntamiento de Ólvega todos los recursos necesarios para adecuar el Archivo Histórico Municipal de la localidad moncaína, tal y como lo exige la Ley de Archivos y Patrimonio Documental de Castilla y León.

Esta petición viene a colación de la negativa de los partidos en el Equipo de Gobierno Local, ante una propuesta que realizaron conjuntamente Podemos y PSOE en el Ayuntamiento de Ólvega el pasado mes de agosto, en la cual se planteaba una adecuación, organización y conservación del Archivo Histórico, situado hasta hace un año en un sótano húmedo y con unas condiciones inapropiadas para la conservación de su documentación, muy antigua y de gran valor histórico y cultural.