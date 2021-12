Podemos alega contra planes de cuencas del Duero y Ebro

Lunes, 27 Diciembre 2021 07:14

Podemos ha presentado alegaciones a los norradores de los planes hidrológicos para las Cuencas del Duero y del Ebro, pidiendo reforzar la protección de las aguas superficiales y de los acuíferos de la zona del Moncayo y que se deniegue la solicitud de reserva de agua para el macroproyecto de ganadería industrial, contrario a la normativa, que pretende construirse en Noviercas.

En los escritos de alegaciones, Podemos expone las 10 razones principales por las que las Confederaciones Hidrográficas, tanto del Duero como del Ebro, deben denegar la solicitud de concesión de agua que pretende la empresa navarra “Valle de Odieta” para su Macrovaquería en Noviercas, proyecto que han calificado, sin medias tintas, como el “mayor atentado medioambiental que puede sufrir la provincia de Soria”.

El partido morado ha recordado hoy en un comunicado que se ha opuesto al proyecto desde que se conoció en 2017 y ha pedido a las Confederaciones Hidrográficas del Duero y del Ebro que defiendan el agua como derecho humano para todos los ciudadanos, actuales y de futuras generaciones, que proteja la masa de agua del acuífero Borobia-Araviana y que no ceda ante las presiones políticas o de los grupos económicos que buscan apropiarse de los recursos naturales de Soria para sus negocios privados, sin importarles las consecuencias en el paisaje, en la contaminación del agua y de la tierra o en el incremento de poblaciones sin agua potable por contaminación por nitratos.

El borrador del Plan Hidrológico es explícito, y recoge las ideas de protección medioambiental que son necesarias para proteger nuestro planeta, comenzando por lo cercano.

El Ministerio, las Confederaciones Hidrográficas, son parte del camino con el que proteger el agua.

Por lo tanto, han señalado desde Ppde,ps, “no se trata solo de decir si hay agua, sino de que su uso sea responsable, ecológico, social, público y no especulativo. ¿Acaso veríamos la idea de una macrovaquería del tamaño de más de cien campos de fútbol en el entorno del pantano de la Cuerda del Pozo? Pues si nos parece ridículo hacerlo allí, donde también hay agua, lo mismo sucede en Noviercas o cualquier otro espacio, es absurdo en sí mismo, mera especulación, mero negocio irresponsable, un atentado brutal”.

Las alegaciones presentadas por Podemos muestran, una vez más, que la idea empresarial del proyecto vuelve a incumplir normas locales, normas nacionales, normas internacionales, normas sociales, e hipotecan el futuro de varias comarcas.

Los partidos políticos y las asociaciones agrarias, más allá de alharacas interesadas, todavía tienen que mostrar sus intereses reales, si son especulativos o son sociales.

Podemos sigue preguntando: “¿Por qué no se presentó el estudio con la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria?, ¿Por qué no informan de los motivos de la carencia de permisos de sondeo, ni de investigación?, ¿Por qué no informan de todos los expedientes y sanciones que la empresa tiene abiertos en su macrovaquería de Caparroso?, ¿Por qué no informan de que su idea es completamente contraria a las normas medioambientales señaladas por la ONU, Europa, y España del inmediato futuro, ¿por qué siempre cuentan solo la parte que, casualmente, se ajusta a sus intereses?.

En conclusión, porque saben que están queriendo comprar voluntades sociales y políticas en su propio beneficio, no en beneficio de la sociedad. Es una idea de negocio totalmente contraria a la conservación del medio ambiente, perjudicial para Noviercas, sus vecinos y pueblos de la comarca, hipotecando su desarrollo y el del futuro Parque Natural del Moncayo”.