Hacendera alega contra nuevo sondeo para macrovaqueria

Martes, 11 Mayo 2021 14:41

La asociación Hacendera ha presentado alegaciones a la solicitud de la empresa Valle de Odieta para realizar un sondeo de caracterización estratigráfica del subsuelo en Noviercas.

Tras el pretendido Estudio de Impacto Ambiental, y bajo el paraguas de un “estudio litológico”, la citada empresa, pretende realizar un sondeo de investigación hidrogeológico y evaluar la cantidad y calidad del agua subterránea de la zona, según ha advertido Hacendera en un comunicado.

El diámetro de la perforación solicitado en el estudio es muy superior a los 250 mm necesarios para un sondeo de investigación.

"Es evidente, que el objetivo final, es que sea apto para la posterior extracción de agua", ha señalado.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) denegó con fecha 22 de abril de 2021, la autorización de investigación de las aguas subterráneas, solicitada por la empresa, por ser incompatible con el Plan Hidrológico del Duero.

"La solicitud de un sondeo con ese fin, ya no tiene razón de ser", ha subrayado Hacendera.

Por otro lado, la actuación y extracción de las aguas del acuífero Araviana, podría afectar a las aguas de la cuenca del Ebro, ya que, según los expertos en hidrología, los acuíferos de esa zona, están muy probablemente interconectados, siendo inexistente la solicitud de autorización preceptiva a la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Respecto al estudio hidrogeológico presentado por los promotores, es un estudio geofísico muy básico y por tanto insuficiente para justificar, la existencia, ni la extracción de aguas subterráneas, que accidentalmente pudiera otorgarse.

Algo similar, se puede decir respecto del estudio hidrológico-hidráulico, claramente insuficiente y de validez técnica cuestionable, para la determinación del Dominio Público Hidráulico que se pretende.

Así mismo, por ser varios los incumplimientos de la Ley de evaluación ambiental, el órgano ambiental pertinente no debe admitir que se realice una evaluación de impacto ambiental simplificada.

"La más evidente, es que tratándose de un sondeo destinado, claramente, a conocer la cantidad y calidad de las aguas, el promotor debería haber presentado la autorización de la CHD. Al no ser así, ni siquiera debió iniciarse el trámite de evaluación ambiental. Y, por la grave afección al acuífero Araviana, que supondría tan elevada extracción, reconocida por la propia CHD, y también a otros acuíferos con los que existe conexión, se debiera haber consultado a todas las entidades públicas vinculadas con ellos territorialmente o con algún aprovechamiento de los mismos", ha argumentado.

En consecuencia, para Hacendera, este sondeo no ha lugar porque la concesión de agua para la macro explotación ganadera es incompatible con el Plan Hidrológico a la vista de la inexistencia de agua en la unidad de demanda agraria.