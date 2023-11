Alonso alza la voz contra la amnistía

Lunes, 06 Noviembre 2023 18:02

El alcalde de Ágreda, Jesús Manuel Alonso, es una de las pocas voces que se han mostrado públicamente en contra de conceder la amnistía a los independentistas catalanes y el camino que está cogiendo el PSOE, que augura terminará pagando sus decisiones en las urnas.

El exsenador socialista, que ha votado en contra del pacto de gobierno del PSOE con Sumar y los acuerdos con los independistas, entiende que la amnistía acaba con la igualdad de todos los territorios en España

En su opinión, la amnistía ha demostrado ser "una imposición del señor Puigdemont, un prófugo de la Justicia, que ha burlado a los tribunales, jueces y al pueblo español y que quiere salir indemne de esta situación".

El alcalde socialista asegura que ha podido "sondear" cuál es la voluntad de la gente "y no he recibido más que apoyos de manera masiva y multitudinaria".

En su opinión, los ciudadanos no van a olvidar este acuerdo y podrán "en una cruz el símbolo del Partido Socialista Obrero Español" y, por tanto, el pacto afectará directamente a muchos alcaldes y gente trabajadora y honesta que lucha cada día por sus vecinos y sus pueblos.

En definitiva, Alonso critica este pacto que "no es éticamente correcto" e insiste en que no se pueden "condonar, por una imposición personal, conductas que han sido penalmente relevantes sin sometimiento a la justicia".

Alonso ha señalado que aunque se equivoque, como el que más, está seguro de sus declaraciones contrarias a la amnistía, “y lo que digo, lo digo por coherencia”, ha declarado este lunes a la cadena SER de Soria.

“Permanentemente me decían, casi estoy adoctrinado, que la amnistía no podía ser, que no tenía encaje constitucional. Y hay que ser coherente. Si dices una cosa, la cumples. Y si tienes que cambiar de opinión, porque las circunstancias cambian, tienes que explicarlo y validarlo”, ha declarado.

Alonso ha asegurado que lo más honesto cuando toma una decisión que es radicalmente distinta de la inicial y no se ha expuesto a los ciudadanos, lo normal es convocar elecciones.

“La gente cuando votó no se le expuso en el programa electoral la posibilidad que había de amnistiar o perdonar un delincuente como el señor Puigdemont y de un montón de gente que había atentado contra la propiedad privada, que había malversado fondos públicos, que había causado daños y desórdenes y que habían declarado unilateralmente la independencia”, ha argumentado.

El alcalde de Agreda ha señalado que una persona por imposición y por un beneficio personal y particular pida su libertad aprovechando la coyuntura política actual.

Alonso ha señalado que tras las cesiones para la investidura vendrá la legislatura

El alcalde de Ágreda ha asegurado que conoce bien a los independentistas, tras varias legislaturas en el Senado, y sabe que son “radicalmente insaciables”.

Alonso se ha autodefinido como un automarginado del PSOE, porque siempre se ha manifestado en estos términos

El exsenador ha subrayado la importancia de ocupar el espacio sociológico político del centro, en lugar de seguir buscando sólo la izquierda.

“Ahora la gente de centro parece que nos molesta. Hay que tener un proyecto más amplio, con mayor centro, y gobernar para todo el país”, ha señalado.

Alonso ha subrayado que el PSOE cambió España, de arriba abajo, con Felipe González en el Gobierno y defendió temas muy importantes, “que para mí siguen siéndolo”, como la educación y la sanidad pública, que ahora cada vez están peor.