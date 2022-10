La asamblea de Norma Doors acepta propuesta

Miércoles, 05 Octubre 2022 11:47

La asamblea de trabajadores de Norma Doors ha aceptado, por una amplia mayoría, los términos de la última propuesta de la empresa, concluyendo, por tanto, el citado periodo de consultas, con acuerdo entre las partes.

Se han celebrado dos reuniones en el período de consultas llevado a cabo entre el comité de empresa y la dirección de la misma.

El objetivo ha sido analizar las causas que motivaron la presentación del Erte para toda su plantilla con una duración prevista de 6 meses, así como intentar minimizar en lo posible la repercusión negativa para ésta.

Desde CCOO del Hábitat han valorado positivamente el esfuerzo realizado por la empresa al asumir los costes complementarios para que, durante el tiempo que deba hacer efectivo el Erte, las personas afectadas tengan menores pérdidas en sus retribuciones, a pesar de no haber logrado la totalidad de nuestras propuestas en este sentido.

Tal como ha manifestado el sindicato desde un principio, como en cualquier planteamiento de una medida temporal, lo fundamental es que sea ajustada a dar respuesta a una situación coyuntural, con garantía de una vuelta a la normalidad.

"De ahí nuestra insistencia en que la empresa debía presentar un plan de viabilidad futuro, garante del mantenimiento de la fábrica en San Leonardo de Yagüe, y de los puestos de trabajo existentes", ha resaltado Comisiones Obreras en un comunicado.

Si bien el acuerdo recoge un compromiso por parte de la dirección de no realizar despidos por causas objetivas (sólo por aquellas que han motivado el Erte), Comisiones Obreras no puede considerarlo como un efectivo plan de viabilidad, ya que ni asegura llegada de carga de trabajo previsible para dar continuidad en el empleo a las 187 personas trabajadoras actuales, ni garantiza que no sean necesarias medidas por otras causas en un futuro a medio plazo.

Por todo ello, teniendo aún en la memoria situaciones no deseadas y vividas en esta fábrica, tan importante tanto para este sector como para la comarca y para Soria, CCOO ha avanzado que propondrá la creación de una mesa de trabajo institucional, en la que se buscará tanto a la Diputación de Soria, que siempre ha manifestado su preocupación e interés, como a la Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe, organizaciones sindicales con representación en el centro, y, por supuesto, empresa.