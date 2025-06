El Burgo de Osma consigue desestacionalizar el turismo, con más visitantes entre semana

Lunes, 09 Junio 2025 19:43

El Burgo de Osma ha conseguido desestacionalizar el turismo que aumenta, no solo fuera de los meses estivales, sino también entre semana cuando las consultas superan a las de los sábados y domingos.

Entre los meses de enero y mayo de este año, la oficina de turismo burgense ha registrado 23.025 visitas, de ellas 12.562 se han producido de lunes a viernes, alrededor de un 55 por ciento.

El Ayuntamiento burgense ha celebrado estos datos que revelan el rumbo que está adquiriendo el turismo que llega hasta la localidad buscando historia y patrimonio monumental.

El alcalde, Antonio Pardo, ha señalado en un comunicado que apuesta por “seguir potenciando el turismo más allá de fin de semana para garantizar el impacto de este en beneficio de la población más allá de fechas señaladas”.

La lectura de los datos de los cinco primeros meses del año y la ventaja de los días ordinarios es especialmente significativa en una época en la que se contabilizan las visitas de Semana Santa y de las Jornadas de la Matanza que se dan muy especialmente en sábado y domingo.

El dato de los cinco primeros meses de 2025 también sale ganando si se compara con la cifra cosechada en el mismo tiempo del año anterior.

En 2024 fueron 16.365 los visitantes acumulados hasta esa fecha mientras que en 2025 ya van por 23.025.

El turismo burgense no deja de crecer y no solo se constata con las cifras que ofrece la oficina puesto que ya no es generalizada la costumbre de acercarse por esas instalaciones al llegar a una localidad.

El día a día en la villa cuenta ya como cotidiana la presencia de grandes grupos que recorren las calles históricas del pueblo acompañados de un guía y parando en los comercios para comprar recuerdos de todo tipo.

El impulso otorgado con la inclusión de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma en el club de Los Pueblos más Bonitos de España sigue dando sus frutos, así como la buena impresión que se llevan los turistas que suelen repetir visita y promocionarlo entre sus conocidos.

En cualquier época del año, la localidad resulta atractiva para el visitante como demuestran las cifras de estos cinco primeros meses de 2025.