Estudio confirma autenticidad de singular pieza hallada en Berlanga de Duero

Jueves, 23 Abril 2026 13:18

Un estudio publicado hoy en la prestigiosa revista Britannia (Cambridge University Press) y en el que participa el investigador del Instituto de Historia del CSIC Ignacio Montero, aborda “La copa de Berlanga: un souvenir llegado desde el Muro de Adriano (Inglaterra, Reino Unido) a Berlanga de Duero (Soria) en el siglo II d.C.".

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La investigación analiza esta singular pieza de bronce y esmalte del siglo II d.C., hallada en Berlanga de Duero, pero fabricada en las Islas Británicas.

Decorada con el Muro de Adriano e inscrita con nombres de campamentos militares, es uno de los escasos ejemplares conocidos como “copas del Muro de Adriano” (apenas cinco en todo el mundo) y se encuentra en el Museo Numantino de Soria.

El estudio confirma su autenticidad, afina su cronología y refuerza la interpretación de estas piezas como posibles “souvenirs” militares de élite, vinculados a la movilidad de soldados hispanos en la frontera norte del Imperio.

La investigación combina análisis arqueométricos, estudio histórico e incorpora además tecnologías avanzadas, como la creación de un gemelo digital en 3D, que ha permitido reconstruir virtualmente la pieza y profundizar en su análisis epigráfico y decorativo.

Enlace al artículo: https://doi.org/10.1017/S0068113X26100701