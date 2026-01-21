Hinojosa del Campo celebra fesrtividad de santos Fabián y Sebastián

Hinojosa del Campo ha celebrado un año más la festividad de la cofradía de los Santos Fabián y Sebastián.

A las 13 horas se ha celebrado la santa misa en el local habilitado para el tiempo de invierno, se ha rezado por los hermanos difuntos y se ha tenido un recuerdo para las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Córdoba.

Seguidamente se ha compartido la tradicional comida a la que estaban invitados todos los cofrades.

La representación más conocida de San Sebastián, patrón de los arqueros y de todo lo que tenga que ver con arcos y flechas -incluido el deporte o la caza-, es desnudo, con un taparrabo y con varias flechas clavadas en el cuerpo.



En cuanto a la imagen de San Fabián se representa con la paloma del Espíritu Santo que posa sobre su cabeza, los hábitos papales, una cruz triple para indicar su origen oriental y la espada de la reconquista espiritual.

A pesar de que no se le reconoce patronazgo oficial, es protector de toda clase de productos agrícolas, del campo y de la naturaleza.

Hinojosa del Campo está situada en el extremo oriental de la provincia, cerca de la sierra del Madero, a 40 kilómetros de Soria capital.

Los historiadores suponen que este pueblo fue repoblado por Alfonso I el Batallador hacia 1119, año en que el monarca aragonés emprendió la conquista de Ólvega, Soria y todo el Campo de Gómara, alejando de estas tierras el peligro musulmán.

Posteriormente pasó a formar parte de la Comunidad de Villa y Tierra de Soria (sexmo de Frentes), siendo aldea diezmera de la colación de San Mateo