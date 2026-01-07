Quejas por el funcionamiento del punto de nieve de Santa Inés

Miércoles, 07 Enero 2026 12:53

Un usuario del punto de nieve de Santa Inés ha remitido una queja o reclamación por el funcionamiento, o no, de esta infraestructura turística y deportiva.

Queja en el punto de nieve

Mando este correo a modo de queja o reclamación por el funcionamiento (o no funcionamiento) del punto de nieve de Santa Inés, una "estación de ski" que no tiene los servicios mínimos activos para sus usuarios, ya que no dispone de página web para consultar el estado en el que se encuentra dicha estación, algo tan básico como saber si esta abierta o cerrada, no se pueden ver los precios de alquiler de material, el precio del forfait u otros servicios que supuestamente se ofertan desde dicha instalación, no se puede saber absolutamente nada porque no existe información actualizada en internet y la página web ya no existe ( toda estación de esquí tiene una web para consultar su información), y así como un teléfono de contacto que normalmente no es atendido.

En sus redes sociales solo se puede saber si está abierta la estación ( si no tienes su red social es imposible enterarse) y siempre el mismo día sin ninguna previsión.



Esta es la segunda temporada que la pista pequeña de debutantes no tiene el remonte activo, la temporada pasada se rompió/quitó la cuerda que subía a los debutantes por la pista y no se reparó en toda la temporada, con la excusa de que iban a poner la nueva cinta transportadora...., pero mientras tanto se seguía cobrando la totalidad del forfait por sus servicios, nada barato ni acorde a las instalaciones (30 euros) por estar subiendo a pie la pista de debutantes.

Esta temporada, en la cual se ha invertido por parte de la Diputación provincial una cantidad muy importante (1.050.294 euros) para la gestión y el uso de esta pista de debutantes instalando una cinta transportadora nueva, estos días de Navidad tampoco ha estado funcionando, por lo que si quieres ir con tus hijos a aprender a esquiar, te toca o volver a casa o subir la pista una y otra vez andando con niños de 3, 4, 5 , 6 años ó cualquiera que quiera iniciarse

¿Este año cuál es la excusa del adjudicatario para que los usuarios no podemos disfrutar de esta inversión? ¿ cuándo se abrirá la nueva cinta? ¿Se va abrir esta temporada?

Fdo: Pedro García