¿Necesita algún muerto, alcalde?

Martes, 20 Enero 2026 09:23

Ricardo Mínguez, doctor ingeniero de Caminos y urbanista, censura el anuncio a bombo y platillo de la finalización de las obras de humanización (parece una broma, a la vista de los continuos accidentes) de las travesías de Soria de las carreteras nacionales N-234 y N-111. Una inversión, a su juicio, pésimamente gestionada para unas obras mal concebidas como avenidas urbanas y con una deficiente calidad de ejecución. Soria ha perdido una oportunidad perdida como consecuencia de la inacción municipal.

Es curioso que el Ministerio de Transportes, MITMA, anuncie solemnemente la finalización de las obras de “humanización” de las travesías de Soria y su traspaso al Ayuntamiento cuando estamos asistiendo, día sí y día también, a la producción de accidentes de todo tipo en esas travesías: peatones, ciclistas, patinetes, vehículos… No falta de nada. Ni siquiera el cachondeo de Ángel Coronado a costa de las desgraciadas obras de “humanización”.

No voy a insistir en el desastre conceptual de los proyectos y la mala ejecución de las obras. Creo que ya se dicho todo lo que, en condiciones de respeto a la ciudadanía, debiera haber sido suficiente para revisar proyectos y ejecución de obras, tanto para el MITMA como para el Ayuntamiento. El tiempo impondrá, sin duda, las reformas que debieran haberse acometido antes de tan cacareado anuncio. Lo que podría haber sido un auténtico motor de cambio a mejor para la ciudad, se ha convertido en una barbaridad urbana, con la creación de innecesarias barreras, y en una trampa para vehículos y peatones.

¿Responsables? Por parte del MITMA, directamente, los autores de los proyectos y el o los directores de las obras (hay un alto funcionario Jefe de Carreteras del Estado en Soria que o habita en el limbo o ha debido estar de vacaciones durante el parto).

Por parte del Ayuntamiento el huido alcalde, que ha prestado oídos sordos a los avisos y críticas publicados y enviados a su atención; claro, que Carlitos está ahora en otro planeta y Soria le queda tan lejos como León. Le robaron un bulevar y calló; le reclamamos actuar antes de la finalización de las obras y no se cayó del burro. Los muchos euros que ahora tendrá que invertir el Ayuntamiento en corregir tan desastrosas obras los pagaremos los sorianos gracias a su proverbial capacidad para no hacer nada.

Pero regresando al principio, ¿no les parece extraño a los próceres municipales la nueva tanda de accidentes en las avenidas de Valladolid y Eduardo Saavedra? ¿Necesitan algún muerto para enfrentarse a sus responsabilidades (requetebién pagadas, por cierto)? ¿Piensan -es un decir- que es normal en un estreno ese incremento de accidentes? Todos esos nuevos accidentes son debidos, triste es decirlo, a la mala concepción de los proyectos. Es sorprendente la paciencia y la sumisión de la población soriana ante semejante atropello. Se producen concentraciones de tractores como respuesta a decisiones políticas que no van a depender de estas acciones, y, sin embargo, algo que afecta a la vida y actividades diarias de gran parte de la población, que podría revertirse si se diera esa protesta en las calles, se acepta como si de una plaga bíblica se tratase.

Lo mínimo que debería hacer el Ayuntamiento es convocar un grupo de profesionales expertos en urbanismo y vecinos con el encargo de redactar un memorándum con las deficiencias de todo tipo que consideren que adolecen las nuevas travesías, y, en su caso, las propuestas de soluciones a poner en marcha. Porque, siento decirlo, tampoco los técnicos municipales han dado señales de vida en este importante problema de la ciudad.

Señor Alcalde, se lo pregunté hace unos días y se lo vuelvo a preguntar: ¿hasta cuándo abusarás, Carlitos, de nuestra paciencia?

Fdo: Ricardo Mínguez Izaguirre