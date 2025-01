La salida del papamóvil

Miércoles, 08 Enero 2025 16:17

Mario González censura, al hilo de la elección in pectore del alcalde de Soria como nuevo secretario general del PSOE de Castilla y León, los modos y maneras que dominan en la política que marca en esta democracia socialistas y populares, donde lo único que importa es el poder por el poder.

Los medios proclaman la renuncia a las primarias de un Tudanca que prometió presentarse pasase lo que pasase. Esta es la palabra de cualquier político de la PPSOE. Una renuncia que deja el terreno abonado al candidato sanchista: Carlos Martínez. A la tercera va la vencida y, por fin, nuestro entrañable alcalde juega a colocado y ganador alineándose con Ferraz para ser investido del tirón -al haber sido eliminada la competencia- secretario general del PSOECYL en el próximo XV Congreso Autonómico del PSOE que se celebrará, en Palencia, los días 22 y 23 de febrero de 2025.

Las firmes convicciones de las que ha venido haciendo gala Tudanca en los últimos tiempos se han diluido como un azucarillo cuando el partido le ha llamado a capítulo. Es lo que tiene ser un títere que solo aspira a seguir chupando del partido. Siempre hay alguien que está dispuesto a ser más partidista y más comisario político que tú. El alcalde lleva tratando de huir de Soria muchos años. Tras fallarle la fe en el ‘chaconismo’ de la difunta Carme Chacón y en el ‘susanismo’ de Susana Díez, Carlos Martínez le ha puesto ahora todas las velas al Puto Amo. En esta tómbola de la inutilidad, la verdad es que muy pocos pueden hacerle sombra. Así las cosas, esta vez se ha llevado el premio y ya tenemos candidato in pectore tanto a la secretaría general del PSOECYL como, si consigue aguantar, a la JCYL. ¡Viva la democracia de la PPSOE!

En su escueto currículo destaca la denuncia, que se investiga actualmente en el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Soria, por la astracanada de hacer de Papa y pasearse por Tardelcuende a bordo de un papamóvil habilitado para la ocasión, bendiciendo con una escobilla de váter –en una metáfora que ni él mismo alcanzó a comprender- a todos los que se cruzaron a su paso, incluida la GC. Supongo que, si le condenaran, podrá ponerse la medalla de ser el primer caso de lawfare en Soria. Y es que, cualquier cosa suma en un currículo que brilla por su vacuidad.

Sus opciones políticas, en Castilla y León, pasan por comprar a los minoritarios fiándolo casi todo a que en Soria ¡Ya! se olviden de todos sus injustos desplantes. Necesitará, además, que para entonces el Puto Amo conserve la llave de los PGE. Largo me lo fiais, amigo Sancho.

En esta España dejada de la mano de la PPSOE, no existe ya ninguna ideología, ni ningún proyecto político. Existen únicamente los partidos y, por encima de todos, la PPSOE.

Se trata de estructuras de poder. Alcanzar el poder y conservarlo, ese es su objetivo. Nada más. Las elecciones y los debates no les interesan. Como no pueden suprimir el voto, lo encapsulan. La polarización manda: Tigres o Leones. La ley electoral está pensada para que solo pueda ganar la PPSOE, aunque tenga que pagar por ello a los partidos tribales. En el ámbito interno, tratan de que no haya primarias con su política de candidato único. Todo eso deja fuera del juego político al ciudadano. Todo eso consigue echar a muchas personas de la escena política, hastiados del comportamiento de los partidos y del funcionamiento del sistema de la PPSOE que se antoja difícil de cambiar.

En este camino antidemocrático –por mucho que haya elecciones- lo que realmente importa es el partido y los partidarios que le dan soporte. Por eso es importante el poder, porque éste te da las llaves de los PGE con los que, luego, podrás comprar políticamente lo que se te antoje. ¿Y tú de quién eres? Si no te posicionas es todavía peor, porque te perseguirán todos. Las ideas políticas no importan nada. Las elecciones tampoco. Importa conseguir el poder.

Lo peor de todo es la sociedad de eunucos y borregos que ha conseguido fabricar el gran sistema de educación de la PPSOE. La ignorancia mata la democracia. La ignorancia ha dado carta de naturaleza a la corrupción de los partidos. La sociedad lo ve ya como algo normal. Ser un mentecato o un corrupto no solo no te quita votos, te aúpa dentro del partido, sobre todo si sabes mantener engrasada la cadena de la distribución.

Carlos Martínez pone en marcha su papamóvil, en otro episodio torrentístico, para llevar lo peor de la política de la PPSOE, la que se practica en Soria, a Valladolid y, desde allí, a toda Castilla y León. Tratarán de que la salida del papamóvil sea como el desfile de La Saca, pero no se engañen, con carlitos al volante la torta está asegurada.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.