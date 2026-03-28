España no puede seguir así

Sábado, 28 Marzo 2026 07:26

Amalio de Marichalar incide en este artículo de opinión en cómo un primer ministro europeo lleno de corrupción y henchido de soberbia perversa ataca frontalmente la independencia judicial, el estado de derecho, la libertad y la democracia. Pide que intervenga Europa salvar la dignidad de sus Instituciones y de todos los ciudadanos europeos.

España no puede seguir así

Hay que estar muy mal de la cabeza para obligar a todo un partido a la no discrepancia por decreto.

Hay que ser muy mala persona para obligar a pasar por el aro cuando la inmoralidad más abyecta ha de imponerse para poder lograr la compraventa de su silla.

Hay que ser un auténtico irresponsable y timador profesional para ocultar las cuentas reales, la subida de precios, una deuda galopante y una falta de transparencia y omision en la rendición de cuentas en los fondos europeos, sin dar explicación alguna, de nada.

Hay que ser un auténtico déspota para erigirse en arbiitro, y más aún, en juez sentenciador de lo que es o no es odio, y siendo el mismo principal instigador de odio.

Hay que ser un absoluto anti demócrata para ser cómplice de un régimen narco comunista y un enemigo del presidente legítimo González Urrutia, de Maria Corina Machado y de la heroica oposición de Venezuela.

Hay que ser amigo y beneficiario de los réditos de los lupanares para aprender rápido cómo el comportamiento en la sociedad ha de ser según lo que se aprende en los prostibulos y el ejercicio del poder regirse según los paramentos y exigencias del proxenetismo.

Hay que ser perverso y vil para callar, después de favorecer la salida de asesinos y vilipendiar a las víctimas del terrorismo y sus familias.

Hace falta ser un indecente y malvado cuando se declara no a la guerra pero no se condena ni se exigen explicaciones ningunas a los más de 30.000 asesinados en Irán hace un mes y medio, y cuando se ataca la dignidad de la mujer a diario y se las viola y asesina por no llevar velo y ropa como exige el Islam.

Tenemos en todo ello un protagonista … alguien que ha traicionado al estado, alguien que está lleno corrupcion y que hace que no va con el. Alguien que ataca frontalmente el estado de derecho y no va con el, alguien que propicia una inmigración masiva y una inmensa regularización de inmigrantes ilegales sin mediar norma de seguridad alguna y solo por estrategia perversa de compra de votos.

Un primer ministro europeo cuya mujer y hermano están a punto de ser juzgados por corrupción, dos manos derechas en la cárcel o para entrar, cargos de relevancia en el juzgado y definiéndose todo ello como organización criminal. Su fiscal General condenado, acosadores sexuales y violadores de su total confianza en su casa, partido y gobierno… Su presidente del Tribunal Constitucional y el mismo, forzando al TJUE corruptamente, para lograr un fallo espurio sobre la amnistía.

¿Es esto minimamente imaginable en una democracia europea? Es imposible si quiera pensarlo.

Esto es de una obscenidad y perversión indescriptible y así no puede una nación europea continuar un segundo más. Un primer ministro español que le resbala todo, henchido de soberbia maligna, ha traicionado al Estado, a toda la nación y a su partido, y que nada de lo que ocurre le afecta, es más, como si nada de todo ello existiera, tal y como explicaba ayer todo esto en televisión Cesar Antonio Molina.

Un primer ministro europeo que dice “no a la guerra”, mientras dice “si al robo”, “si a la corrupción”, “si a la oscura estrategia y metodología que marcan los prostibulos”, “si al ataque frontal a la independencia judicial, al estado de derecho, a la Constitución, a la libertad y a la democracia”, “si a la mentira,” “si a la indecencia más abyecta”… en suma una perversion jamás imaginada que pudiera ocurrir en una democracia europea.

Por todo ello, por limpieza, por rigor, por transparencia, por valores democráticos, por cumplimiento de las normas básicas del rule of law que nos hemos dado en Europa, por lucha y condena firme de la corrupción, por minima etica y decencia en los comportamientos, … por todo ello, y por mil cosas más, las Instituciones europeas han de salir públicamente a denunciar a un primer ministro europeo, el español, que encabeza toda esta infame aberración y así salvar la etica del comportamiento de las Instituciones y la dignidad minima de todos los ciudadanos europeos.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda