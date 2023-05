Vuelve el sorteo que nos hace "Ser Mejores"

Viernes, 05 Mayo 2023 07:52

Bajo el lema ‘Oro parece, Cruz Roja es’, Cruz Roja ha lanzado una campaña en la que se asegura que detrás del “oro” de Cruz Roja están la acogida, la alimentación consciente, el bienestar energético, la compañía, el éxito escolar, el futuro laboral, la igualdad, la sostenibilidad, el socorro o la protección a la mujer.

Para Cruz Roja, la vulnerabilidad puede estar donde hay una persona mayor que se siente sola, una mujer que sufre violencia machista, un niño o niña que no tiene recursos para poder estudiar, una persona refugiada que huye de la violencia y el hambre en su país, una familia que no tiene agua caliente ni calefacción, una mujer que no tiene las mismas oportunidades en el trabajo o todas las personas que sufren una emergencia climática.

Esta idea es compartida por el ilustrador Óscar Alonso, 72Kilos, quién ha puesto imagen y color a los boletos a través de su arte con una variedad de 10 diseños que representan cada una de las áreas de actuación de Cruz Roja.

Al igual que el sorteo, el boleto también es mucho más de lo que parece.

Cada boleto de 5 euros es un botiquín de productos básicos para una persona; 3 boletos pueden apoyar a una persona sin hogar con un kit de abrigo; con 4 boletos, Cruz Roja imparte un taller para personas mayores con el objetivo de prevenir la soledad; y con 10 boletos, se provee a una familia con un kit de productos para que ahorren en su hogar.

Con cada boleto se logra poner en marcha una ayuda real, un proyecto que cambia la vida de una persona que lo necesita, por eso, son “oro”.

Más de 7 millones de euros en premios

El Sorteo de Oro reparte más de 11.700 premios, que superan los 7 millones de euros en premios, o su contravalor en oro*.

Se reparten 3 millones de euros al primer premio; 1 millón de euros al segundo premio; 500.000 euros al tercer premio; 250.000 euros al cuarto premio; y 100.000 euros al quinto premio.

Además de estos 5 primeros premios principales, se reparten miles de premios a los números coincidentes con diferente serie a la premiada, o los coincidentes en las cuatro últimas cifras con diferentes cuantías.

Málaga será la ciudad anfitriona de la celebración del Sorteo de Oro de Cruz Roja el próximo 20 de julio.

Un sorteo solidario que supone una de las mayores fuentes de financiación de la Organización Humanitaria que atendió en 2022 a más de 12,2 millones de personas en la que tú puedes ser parte con sólo comprar un boleto.

Soria

La campaña del "Oro" este año despide a Dolores Alfonso, que tras 38 años al frente de la captación se ha jubilado.

Ella fue parte, entre otras muchas cosas, el sorteo que se realizó en Soria en el año 1999.

Justo cuando el sorteo se realizaba salían de la Plaza Mayor convoys con ayuda humanitaria a los Balcanes.

En Soria se estrenaron los bombos que aun hoy se usan.

Soria junto con Lugo es la provincia que más vende en esta lotería.

Para facilitar la participación Cruz Roja saldrá un año más a la calle, desde el próximo jueves, día 11 de mayo y hasta el final de la campaña estaremos en la “Plaza de las Mujeres" y alrededores acercando este oro que es mucho más.