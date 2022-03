Llamamiento para atender a ostomizados en Ucrania

Miércoles, 09 Marzo 2022 07:17

La Federación de Asociaciones de Personas Ostomizadas de España (FAPOE) ha realizado un llamamiento a todos los laboratorios fabricantes de productos para ostomías, así como a los distribuidores, y pacientes, para que donen a Ucrania material para personas ostomizadas.

De igual manera, la FAPOE ha realizado un llamamiento a todas las personas ostomizadas de nuestro país, para que si tienen material de ostomías en sus casas y que por diversos motivos ya no lo van a usar, que lo donen a la asociación de ucranianos de su ciudad o región ya que ellos se encargarán de hacerlo llegar.

Las personas ostomizadas viven con una bolsa pegada al cuerpo, para recolectar sus desechos corporales, heces y/u orina, en algunos casos viven incluso portando dos bolsas porque tienen practicada tanto una urostomía como una ostomía intestinal.

Las personas a las que les han practicado una ostomía son sobre todo enfermos de cáncer de colon, de poliposis múltiple, de enfermedad inflamatoria intestinal; Crohn y Colitis Ulcerosa, así como por accidentes de diversa índole.

Desde FAPOE han reconocido que se ha puesto en la piel de los ostomizados ucranianos y piensan en el extra de ansiedad y estrés que les supone no tener material para el cuidado y la higiene de sus ostomías.

Hay que pensar que si los ostomizados icranianos se quedan sin el material necesario para la higiene y el cuidado de sus ostomías, no solo no podrán abandonar el país, ni salir de un bunker o de sus casas, es que literalmente no podrán salir de un cuarto de baño porque el ostomizado carece de esfínter.

En Ucrania la cifra estimada de personas con ostomías, por la población que tiene, que es similar a la de España, puede rondar los 135.000 ostomizados.

Pero además, cabe destacar que, como consecuencia de la guerra, las ostomías van a aumentar, ya que un disparo en el intestino, en el ano o en la vejiga puede provocar que a un combatiente le tengan que practicar una ostomía para poder salvarle la vida.

Además, las bolsas de ostomía no son de duración prolongada; dependiendo del tipo de bolsa, puede ser de un único uso, o de uso más largo, pero que nunca va a superar los dos días.

La FAPOE ha rogado a los laboratorios fabricantes de bolsas de ostomías, pastas periestomales, placas, polvos secantes, aros moldeables y, sprays y toallitas para despegar bolsas, así como sprays y toallitas para proteger la piel periestomal, que por favor no dejen de lado a los ostomizados ucranianos.