"La sociedad de la nieve" acapara premios Goya 2024

Domingo, 11 Febrero 2024 15:37

"La sociedad de la nieve", el drama basado en la historia real de los supervivientes del accidente aéreo de los Andes de 1972 rodado por J.A. Bayona, fue este sábado la cinta triunfadora en la 38 edición de los Goya celebrada en Valladolid, al lograr 12 de los 13 premios a los que optaba, entre ellos mejor película, dirección y fotografía.

La gala, conducida por Ana Belén, Javier Ambrossi y Javier Calvo, tuvo un recuerdo especial para Concha Velasco, fallecida el pasado 2 de diciembre en Madrid a los 84 años.

Un total de 2.359.000 espectadores siguieron de media el sábado la gala de los Premios Goya en La 1 de TVE, lo que se tradujo en un 23,5 por ciento de cuota de pantalla, porcentaje que creció una décima respecto a la edición anterior.

El presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, expresó la condena de la institución a “cualquier abuso o violencia que se ejerza contra las mujeres”, como también hicieron las mujeres de la junta directiva de la Academia por voz de su vicepresidenta, Susi Sánchez. “Que la igualdad sea la norma y no la excepción”, dijo.

J.A. Bayona fue el claro ganador de la noche.

Su película, La sociedad de la nieve, logró un total de 12 de los 13 premios a los que optaba, dos de los cuales fueron para el realizador catalán (dirección y película). El largometraje se quedó a dos del récord que posee Mar adentro, de Alejandro Amenábar (14) y uno menos de los 13 de Ay Carmela!, de Carlos Saura.

20.000 especies de abejas, de la debutante Estibaliz Urresola, que partía en el primer lugar del ranking con 15 nominaciones, se quedó con tres de ellas (dirección novel, guion original y actriz de reparto), mientras que Cierra los ojos, de Víctor Erice, que optaba a 11 premios, obtuvo uno, al igual que Saben Aquell, de David Trueba, que tenía las mismas candidaturas. Un amor, de Isabel Coixet, con siete nominaciones, se fue de vacío.

Gran éxito de Jota

“Creo en el cine español, juntos podemos conseguir lo que queramos”, manifestó un emocionado Bayona al recoger los Goyas a Mejor Película y Mejor Director. Se trata del cuarto que obtiene detrás de la cámara tras El orfanato (Dirección Novel, en 2007), Lo imposible (2012) y Un monstruo viene a verme (2016).

La sociedad de la nieve supone su quinto largometraje y está basado en el libro homónimo de Pablo Vierci sobre el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que en 1972 se estrelló en le corazón de los Andes.

“Comparto este premio con el autor del libro, con toda Argentina y Uruguay”, dijo el director, que recordó que la película, la primera producida por Netflix que triunfa en los Goya, lleva sumados 150 millones de espectadores en todo el mundo.

“Necesitamos un público fuerte y una industria fuerte que tenga recursos”, aseguró el director, que también tuvo un recuerdo especial para “toda la muchachada, ese gran equipo de actores”.

Además del doblete de Goyas para el director, La sociedad de la nieve logró imponerse también en las categorías de Mejor Fotografía (Pedro Luque), Actor Revelación (Matías Recalt), Sonido y Efectos Especiales (Pau Costa, Félix Bergés y Laura Pedro), Diseño de Vestuario (Julio Suárez), Maquillaje y Peluquería (Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Montsé Ribé, nominadas también al Oscar en la misma categoría), Mejor Montaje (Andrés Gil y Jaume Martí), Sonido (Jorge Adrados, Oriol Tarragó y Marc Orts), Dirección de Arte (Alain Bainée), Dirección de Producción (Margarita Huguet) y Música Original (Michael Giacchino).

Tres para las ‘abejas’

20.000 especies de abejas, la ópera prima con más candidaturas en la historia de los Goya, un total de 15, al final consiguió tres premios. Estíbaliz Urresola logró los de Mejor Dirección Novel y Guión Original con este drama protagonizado por una niña trans en busca de su identidad.

La realizadora vasca dedicó sus dos Goyas a todo el equipo de la película y utilizó parte de su discurso para condenar la violencia sexual contra la mujer. “Se acabó. No queremos más violencia ni acoso, ni en el cine ni en ninguna parte”, afirmó. Calificó la guerra en Gaza como un “genocidio”, por lo que hizo un llamamiento a los gobiernos “para que intervengan”.

Estibaliz Urresola sigue los pasos de Clara Roquet, Carla Simón, Arantxa Echevarría, Belén Funes y Pilar Palomero al ganar el Goya en la categoría de Mejor Dirección Novel.

La película también logró el premio a la Mejor Actriz de Reparto para Ane Gabarain, que lo dedicó “a todas las personas trans. Acercarme a ellas me ha hecho mejor actriz y mejor persona”.

Mención especial merece Robot Dreams, la cinta de Pablo Berger que contaba con cuatro nominaciones y que se llevó dos: a la Mejor Película de Animación y al Mejor Guion Adaptado. Berger habló de su producción, que optará al Oscar, como “una historia maravillosa y documentada”” y recordó que solo se puede ver en cines. “Larga vida al cine en los cines”, proclamó.

Cierra los ojos, el thriller dirigido por Victor Erice 30 años después de su anterior largometraje, El sol del membrillo (1992) obtuvo uno de los 11 premios a los que optaba, el que se llevó Jose Coronado como Mejor Actor de Reparto, logrando el segundo Goya de su carrera tras el que ya tenía por No habrá paz para los malvados. Compartió este reconocimiento con todo el equipo de la película, que “me sigue hacer viviendo una vida de cine”, dijo.

David Verdaguer obtuvo el Goya a Mejor Actor Protagonista por su papel como el humorista Eugenio en Saben Aquell, la comedia dirigida por David Trueba, mientras que el de Mejor Actriz Protagonista fue para Malena Alterio por su trabajo en Que nadie duerma, esta película “tan especial e inclasificable”, aseguró.

También sacaron plaza en el palmarés Janet Novás como Mejor Actriz Revelación por O Corno;

Rigoberta Bandini como Mejor Canción Original por el tema ‘Yo quiero un amor’, de la película Te estoy amando locamente; Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elías’ como Mejor Película Documental; Aunque es de noche, de Guillermo García López, como Mejor Cortometraje de Ficción; Ava, de Mabel Lozano, como Mejor Cortometraje Documental; y To Bird o no to Bird como Mejor Cortometraje de Animación. El de Mejor Película Iberoamericana fue para la chilena La memoria infinita, mientras que la Mejor Película Europea para los académicos fue la cinta francesa Anatomía de una caída.

Mariné, Goya de Honor

El Goya de Honor ha sido en esta edición para el veterano director de fotografía catalán Juan Mariné. Un galardón que le fue entregado en mano hace unas semanas en la sede de la Academia debido a su avanzada edad, pero que este sábado recibió el homenaje de sus compañeros y amigos.

En representación de todos ellos pronunció un breve discurso José Sacristán, que precisamente recibió el mismo reconocimiento hace dos años. “En nombre de la familia del cine español agradecemos tus más de 140 películas y tus 90 años dedicación a este oficio. Los que hemos tenido la suerte de trabajar contigo sabemos el gran profesional que eres”, dijo el actor, que dio paso a la proyección de un vídeo con algunos de los trabajos de Mariné.

El glamour de Sigourney Weaver

La actriz y productora estadounidense Sigourney Weaver desplegó todo su glamour por la alfombra roja poco antes de recoger, de manos de J.A. Bayona, el Goya Internacional.

”Que profundo honor estar aquí esta noche y recibir este premio de tu parte, Jota, maestro del cine, y de todas esta familia de extraordinarios artistas y cineastas”, fueron sus primeras palabras.

Vestida con un elegante traje verde, la actriz, tres veces nominada al Oscar y ganadora del BAFTA y del Globo de Oro, expresó emocionada, tras una cálida ovación de los asistentes puestos en pie, su gratitud por recibir el Goya y la gran admiración que siente por el cine español.

“No es ninguna sorpresa. Cuando pienso en cine español pienso en excelencia, no en géneros, en originalidad, no en fórmulas. Humanidad y corazón, no cinismo. Explorando lo que significa ser humano y vivir en este mundo… abanderando a las mujeres, a las madres, incluso a las monjas… ¡con un tío loco!. Como la Viridiana de Buñuel. Lo hacéis todo. Así que ser honrada por vosotros significa mucho para mí”.

Y añadió: “Me ha tocado trabajar aquí, en vuestro país, con vuestros maravillosos actores y directores y, sobre todo, con vuestros equipos, que siempre me han hecho sentir tan bienvenida”.

La actriz norteamericana, que ha dado vida a personajes tan emblemáticos como la Teniente Ripley en Alien o Dian Fossey en Gorilas en la niebla, manifestó que el secreto de su trabajo es “buscar grandes historias en todos los géneros, retroceder y avanzar en el tiempo, adentrarme en otros mundos, no querer repetirme nunca, siempre en busca de historias sobre y para mujeres que nos recuerden lo poderosas que somos de maneras muy sorprendentes. Me he esforzado por no dejar que Hollywood defina o limite mis elecciones”.

En su despedida, mencionó a su amigo Bill Murray, “que siempre me dice que mi actuación es mucho mejor doblada al español, así que la persona que me dobla debería estar aquí arriba también. Me ha doblado en más de 30 películas y se llama María Luisa Solá. María, espero que estés viendo esto, te lo agradezco desde el fondo de mi corazón””.

Palmarés 38 Premios Goya

-Mejor película: La sociedad de la nieve

-Mejor dirección: Juan Antonio Bayona, por La sociedad de la nieve

-Mejor actor protagonista: David Verdaguer, por Saben aquell

-Mejor actriz protagonista: Malena Alterio, por Que nadie duerma

-Mejor película europea: la película francesa Anatomía de una caída

-Mejor película iberoamericana: La memoria infinita, de Maite Alberdi (Chile)

-Mejor actor de reparto: Jose Coronado, por Cerrar los ojos

-Mejor actriz de reparto: Ane Gabarain, por 20.000 especies de abejas

-Mejor película de animación: Robot Dreams, de Pablo Berger

-Mejor película documental: Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elias, de Claudia Pinto

-Mejor guion adaptado: Pablo Berger, por Robot Dreams

-Mejor guion original: Estibaliz Urresola, por 20.000 especies de abejas

-Mejor dirección de arte: Alain Bainée, por La sociedad de la nieve

-Mejor montaje: Andrés Gil y Jaume Martí, por La sociedad de la nieve

-Mejor dirección de fotografía: Pedro Luque, por La sociedad de la nieve

-Mejor cortometraje de animación: To bird or not to bird, de Martín Romero

-Mejor cortometraje documental: Ava, de Mabel Lozano

-Mejor cortometraje de ficción: Aunque es de noche, de Guillermo García López

-Mejor música original: Michael Giacchino, por La sociedad de la nieve

-Mejor canción original: ‘Yo solo quiero amor’, de Rigoberta Bandini, por Te estoy amando locamente

-Mejor dirección novel: Estibaliz Urresola, por 20.000 especies de abejas

-Mejor actor revelación: Matías Recalt, por La sociedad de la nieve

-Mejor actriz revelación: Janet Novás, por O corno

-Mejor dirección de producción: Margarita Huguet, por La sociedad de la nieve

-Mejores efectos especiales: Pau Costa, Félix Bergés y Laura Pedro, por La sociedad de la nieve

-Mejor sonido: Jorge Adrados, Oriol Tarragó y Marc Orts, por La sociedad de la nieve

-Mejor maquillaje y peluquería: Ana y Belén López-Puigcerver y Montse Ribé, por La sociedad de la nieve

-Mejor diseño de vestuario: Julio Suárez, por La sociedad de la nieve

-Goya de Honor: Juan Mariné

-Goya Internacional: Sigourney Weaver