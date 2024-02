La alta resolución llega a los canales de televisión

Miércoles, 14 Febrero 2024 08:59

Este 14 de febrero es la fecha para que la alta resolución llegue a todos aquellos canales de televisión que hasta el momento no emitían en HD.

Según el Real Decreto 16/2023 del BOE, este cambio permitirá disfrutar de una imagen más clara y nítida (debido al aumento de píxeles que se muestran) y, a su vez, dejará libre la banda de 2.6 GHz necesaria para el despliegue completo de 5G en el territorio europeo.

Para poder disfrutar de los canales en alta definición es necesario que tu tele sea compatible como mínimo con el estándar DVB-T trabajando sobre H.264/MPEG-4 AVC. Ahora bien si también admite el estándar DVB-T2, la segunda generación del sistema DVB-T, además de ver los canales en HD, podrás incluso disfrutar de los canales en 4K, dado que a partir del 15 de febrero algunas cadenas comenzarán su emisión en UHD.

La gran mayoría de los televisores de nuestros hogares son compatibles con HD, según ha resaltado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Pero la manera más sencilla de salir de dudas es que te fijes si aparecen las siglas HD en la programación que estés viendo o en el menú de la guía de TV.

Otra alternativa es que resintonices tu tele y compruebes si encuentra canales en HD, porque ya hace algunos años que varias cadenas emiten en esta calidad.

Ahora bien, aquellos hogares en los que aún hay televisores especialmente viejos (fundamentalmente anteriores a 2008, fecha en la que ya se empiezan a cobrar más fuerza los televisores HD), destinados a dormitorios o cocinas, segundas residencias.., pueden verse afectados y que no emitan en HD.

Dos alternativas para solucionarlo

En principio, si ya has comprobado que tu tele es compatible con alta definición no tendrás que hacer nada, simplemente resintonízala, si no te quieres perder alguno de tus canales favoritos.

El cambio de SD a HD se está haciendo de forma progresiva hasta el 14 de febrero, que desaparecerá la resolución estándar.

Si tu tele es muy antigua y no es capaz de sintonizar canales en HD, podrás solucionando de dos maneras:

Si no tienes Internet. Necesitarás un decodificador o sintonizador externo que convierta la señal compatible con DVB-T o DVB-T2 (compatible incluso con 4K). Este se conecta al televisor a través de un conector HDMI (o de un euroconector si es un modelo que no cuenta con HDMI) y a la antena, como puedes ver en la imagen. Ahora bien, ten en cuenta que no verás la televisión con calidad HD ya que tu televisor no lo permite, pero podrás ver los canales que emiten desde el TDT aunque sea con una menor calidad. Precio: a partir de 20 euros.

Si tienes Internet. Puedes elegir entre usar un decodificador (anteriormente descrito) o un dispositivo de streaming. Este último aparato, al ser capaz de transmitir audio y vídeo por internet, te dará acceso a muchos más canales y plataformas (como Netflix, Amazon Prime...). De esta manera le sacarás más provecho a tu tele, ya que la convertirás en una verdadera Smart TV. Precio: desde 30 euros.