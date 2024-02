Adolescencia Libre de Móviles insta a suprimir los ‘fines pedagógicos’

Miércoles, 14 Febrero 2024 15:12

Adolescencia Libre de Móviles (ALM), la iniciativa ciudadana que aboga por retrasar la edad de entrega del primer smartphone a niños y adolescentes, ha valorado muy positivamente los pasos dados en varias comunidades autónomas para regular el uso del móvil en los centros educativos.

En los últimos tres meses, Aragón, Murcia, Andalucía, Cataluña y Canarias han decidido establecer medidas para limitar el uso de estos dispositivos en colegios e institutos, sumándose a Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid y Castilla y León, que ya tenían una normativa específica. Desde ALM confían en que este cambio de tendencia se extienda próximamente a otros territorios.

El movimiento ha aplaudido que la mayor parte de las normativas autonómicas hagan mención expresa a una prohibición de acceso y uso del móvil en primaria, pero lamenta que no ocurra lo mismo en la etapa de secundaria.

Las nueve regulaciones existentes hasta la fecha dejan la puerta abierta al uso de este tipo de dispositivos por parte de los alumnos para “fines didácticos”, si el profesorado o el centro educativo así lo consideran, por lo que los teléfonos móviles podrán seguir entrando en los institutos en determinadas circunstancias.

ALM ha considerado en un comunicado que estos fines pedagógicos suponen un “coladero” que bajo ningún concepto está justificado en los entornos escolares.

Carecen además, a su juicio, de todo sentido por tratarse de herramientas que no proporcionan los centros, incumpliendo la Ley Orgánica de Educación, en la que se prohíbe expresamente que los centros puedan adoptar innovaciones pedagógicas si éstas suponen discriminación de cualquier tipo o aportaciones de las familias.

Según ALM, la posibilidad de que los docentes pidan el móvil a sus alumnos amparándose en supuestos fines educativos contribuye a generar desigualdades entre menores y entre centros educativos, con institutos libres de móviles y otros que no lo son, y deja desamparadas a aquellas familias que deciden retrasar la entrega hasta los 16 años.

Estudios como el realizado por la Universidad de Chicago en 2017 (Brain Drain: The Mere Presence of One’s Own Smartphone Reduces Available Cognitive Capacity) demuestran que el simple hecho de llevar el móvil encima, aunque sea en modo apagado, distrae la atención de los menores.

Sin embargo, ALM no tiene constancia de investigaciones que indiquen un mayor desempeño por parte del alumnado gracias al uso del teléfono inteligente en clase.

Este movimiento apela a las autoridades a que se dé un paso más para regular el uso de estos dispositivos en el ámbito educativo, de manera que no sólo se restrinja su uso, sino también el acceso. En este sentido, anima a los institutos a revisar sus normativas de funcionamiento (NOFC), y que éstas hagan mención expresa a una restricción total del acceso del smartphone a estos espacios.



Principales campañas

Con el objetivo de conocer la opinión de las familias sobre la relación de sus hijos con los teléfonos con acceso a Internet, Adolescencia Libre de Móviles ha lanzado una encuesta a través de todos sus grupos territoriales y anima a todas las personas preocupadas por esta materia a dedicarle unos minutos. ALM podrá trazar una hoja de ruta estatal en base a los resultados que se obtengan, que se darán a conocer en las próximas semanas.

Todas las personas interesadas en participar en este cuestionario podrán encontrarlo pinchando aquí.

El movimiento está también inmerso en la difusión de la Plataforma Docente, creada por el grupo de Málaga y dirigida a todos los maestros y centros educativos conscientes de los efectos del uso precoz de este tipo de dispositivos en la infancia y adolescencia.

ALM ha animado a los profesionales de la enseñanza a sumarse a esta iniciativa, reforzando así el doble mensaje de que los smartphones no deben exigirse como herramienta de trabajo en los institutos y que en el centro educativo no se permita el uso de móviles.

La Plataforma Docente está abierta a profesores y centros de todo el país, que pueden adherirse a través de la página web: www.educaciondigitalresponsable.org/plataformadocente. Adolescencia Libre de Móviles surgió en Poblenou (Barcelona) en el mes de noviembre con el principal objetivo de unir a todas aquellas familias interesadas en retrasar la edad de entrega del primer smartphone a sus hijos hasta los 16 años.

Desde entonces, 30.000 personas de toda España se han unido a uno de los casi 200 grupos creados en Whatsapp y Telegram, en los que se plantean actuaciones de concienciación y se promueve un pacto social.

ALM es también un movimiento abierto a familias que ya han entregado el primer smartphone a sus hijos, ya que promueve actividades encaminadas a fomentar buenas prácticas en el uso de aplicaciones y redes sociales.

Todas las personas interesadas en unirse a este movimiento podrán encontrar información y recursos, así como el listado de grupos abiertos en todo el país en la nueva página web http://www.adolescencialibredemoviles.es.