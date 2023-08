El CSD eleva denuncia al TAD contra Rubiales

Viernes, 25 Agosto 2023 17:34

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, ha confirmado este viernes que, una vez conocido que Luis Rubiales no dimitirá de su cargo de presidente del la Real Federación Española de Fútbol, iniciará en breve los trámites necesarios para elevar "una denuncia razonada ante el Tribunal Administrativo del Deporte".

"Estamos ya elaborando y redactando esa denuncia razonada ante del Tribunal Administrativo de Deportes (TAD)", ha afirmado.

Francos ya había anunció en una entrevista que activaría "todos los mecanismos" que estén en sus manos "para tomar las medidas oportunas" contra Rubiales, tras confirmar este que no dimitirá de su cargo pese a las "presiones" recibidas a raíz de su beso sin consentimiento a la jugadora Jenni Hermoso.

"A partir de este momento yo acabo de activar todos los instrumentos al alcance del CSD para tomar las medidas oportunas que están en nuestras manos, que es analizar las denuncias y analizar la causa", ha avanzado.

“El camino de este Gobierno con el presidente de la RFEF hoy ha acabado. El Gobierno inicia los trámites para que el señor Rubiales tenga que dar explicación ante el Tribunal Administrativo del Deporte y si el TAD lo tiene a bien, suspenderemos de sus funciones a Rubiales”, ha asegurado Francos en rueda de prensa.

Francos ha sido duro y tajante en sus palabras y asegura que el CSD estaba a la espera de las palabras de Rubiales en la Asamblea de la RFEF.

“Las formas no me han gustado. Me has sorprendido, estaba convencido de que la solución iba a ser otra, pero el Gobierno no va a permitirlo”., ha recalcado.