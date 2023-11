TRIBUNA ¿Quo Vadis Vox?

TRIBUNA ¿Quo Vadis Vox?

Tengo que reconocer que la escenita de Ortega Smith mostrándoles a los antidisturbios plantados en Ferraz su credencial de diputado, reeditando el casposo ¡usted no sabe con quién está hablando! -como hicieran tantas veces antes, para más inri, los diputados podemitas-, me ha obligado a coger la cuartilla y el boli. En VOX no son como los socialdemócratas y por eso solo acudieron allí para "observar la actuación" de los pretorianos de Sánchez "desde el cariño, el respeto y la admiración"… ¿Se puede ser más idiota? Hombre, si vais porque están pegando a los cretinos que habéis manipulado para que den la cara gracias a la creciente polarización, pues ir desde el cariño, el respeto y la admiración no parece lo más adecuado. Lo adecuado hubiese sido no ir y respetar el resultado electoral. Eso es lo que hubiese hecho un español ‘de derechas’. En caso contrario, no deberíais haber parado hasta pegarle fuego a la sede del PSOE. O lo uno, o lo otro. No vale esperarles con el carné de diputado en una mano y con un rosario en la otra, sentado, en la Parroquia del Inmaculado Corazón de María.

VOX ama a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado –aunque, por lo visto, no se trata de un amor correspondido- a la Iglesia Católica y a todos los españoles… con la excepción de ‘los rojos’, ‘los de fuera’ y supongo que tampoco les haremos mucha gracia aquellos que, aun siendo españoles, pero no rojos, aspiramos a vivir en una democracia de verdad, de personas y territorios libres e iguales que conviven y prosperan en armonía dentro de un estado de derecho. En España ni hay democracia, ni hay estado de derecho, ni hay nada de nada y a VOX lo único que se le ocurre, con 33 diputados y 3 senadores, es ir a protestar a las sedes de un PSOE que ha ganado su derecho a gobernar con las reglas electorales vigentes. ¿De verdad habéis venido para esto? ¿De verdad os creéis ‘de derechas’? Sois unos moñas, pero de derechas no tenéis absolutamente nada.

Los partidos políticos, fundamentalmente la PPSOE, se esfuerzan por tapar una realidad vacía de democracia y derecho y llena de partidocracia tiránica que malgobierna España, sometiéndonos a los designios de USA y la UE, para vivir de su alcahuetería. La mitad de la PPSOE es vuestro querido PP. De la otra mitad -coincido con vosotros- es mejor no hablar. El problema entonces está en la derecha sociológica. ¿De dónde salió VOX? De un PP que fue progresivamente abandonando a esa derecha sociológica –la derecha política murió en la oscura Transición- para encamarse con el PSOE y repartírselo todo, absolutamente todo. De ahí nació VOX -ahora ya dudo si de verdad o de mentira- aterrizando en la arena política cuando Rajoy echó a muchos votantes del PP: “Si alguien se quiere ir al partido liberal o al conservador, que se vaya”. Así que muchos –más de tres millones de compatriotas- se embarcaron en el Arca de Noé de VOX creyendo alejarse del diluvio socialdemócrata, pero ahora la nave, lejos de arrumbarse hacia ese ansiado puerto de la igualdad, la libertad, la fraternidad y la democracia, está dando la vuelta hacia la oligarquía de partidos comandada por el PP y su alter ego, el PSOE.

Vaya por delante que para ese viaje no hacían falta alforjas. VOX ha renunciado a luchar por España –a “puto defender España” como dicen sus chavales en Ferraz- en cuanto ha pasado a defender el régimen partitocrático de la PPSOE, ¡del PP!, que es precisamente lo que está matando a España. Si no sois un satélite del PP -como SUMAR lo es del PSOE- hacéroslo ver. Le estáis haciendo el trabajo sucio al PP. Estáis sustentando sus gobiernos autonómicos. Estáis denunciando con ‘manifas’ un supuesto golpe de Estado que el PP hubiese estado encantado de dar si hubiera podido, como apunta con total credibilidad Aitor Esteban (PNV) cuando les dijo eso de que “algún día igual contaré lo que nos llegaron a ofrecer hace un par de meses (los del PP)”.

No seáis ingenuos ni estúpidos. O se está con la PPSOE, o se está contra ella. Todavía estáis a tiempo de modificar el rumbo de VOX hacia ese horizonte político de libertad e igualdad –hacia esas nuevas montañas nevadas- en lugar de ser parte del apartheid político, cultural, racial y religioso que nos impone la PPSOE con la ayuda de sus mariachis ‘indepes’. ¿Quo vadis VOX? En el primer rumbo, en el de la derecha democrática y respetuosa –la auténtica-, encontrareis a muchos y quizás podáis hasta cambiar las cosas en España, en el segundo, le tendréis que pedir trabajo a Ayuso más pronto que tarde. Dadle una vuelta.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.