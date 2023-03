TRIBUNA / Las tres pes

Martes, 28 Marzo 2023 05:48

Angel Coronado (“Groucho, Goya y elecciones”, El Mirón de Soria 26.03.23) nos advierte –siempre nos advierte, nos advierte siempre, con la precisión de un cirujano- que mi alusión a la ‘PPSOE’ en una tribuna anterior (“El rábano por las hojas”, 22.03.23) “parece una errata. Por delante de lo socialista, lo obrero y lo español veo y leo solo dos “pes” con el ojo izquierdo cuando deberían ser tres con el derecho: PPPSOE. Todo lo cual viene a embrollar la Historia con la historia de las elecciones, ya de por sí embrollada y a la que no quiero desembrollar a la fuerza sino de un soplido. Y dejar que se desembrolle sola, como el ovillo de lana embrollada que se sopla”. No obstante, no lo es querido Ángel, no lo es, porque los acrónimos tienen también su diseño y su música y su rima, además de una voluntad invariable de ser sencillos, reducidos y expresivos en un intento de ganar reconocimiento y supervivencia, por lo que esas reglas no escritas me obligaron a bautizar, ya hace años, como ‘PPSOE’ lo que en sus estrictos términos debería ser, como bien apuntas, ‘PPPSOE’.

En la pareja siempre se ha dicho que tres son multitud y esto es exactamente lo que acontece con las tres pes que tú reclamas ahora porque entonces alguno no avisado –o poco avisado, que tanto da- podría entender pinto, pinto, partidito, cuando yo quise decir: Saturnino de Gregorio Tránsfuga. Guante que recogió el PSOE para acusar a Mañueco de "fotografiarse con tránsfugas" en Soria, olvidándose de que ellos lo intentaron primero, aunque les saliera mal. Se trata, por tanto, de la ‘PPSOE’. Se trata, como también apuntas, de intentar desembrollar el ovillo político para nuestros compatriotas soplando, escribiendo o como fuere, una vez que esa Soria ¡CasiYa!, llamada a desenredarlo, ha hecho mutis por el foro (nunca mejor dicho al presentarse solo a las generales).

Este año de los prodigios gracias al catalizador electoral está empezando a dar sus frutos y ahí tenemos los segundos brotes verdes con el anuncio de la subdelegación del gobierno de 925 actuaciones para Soria (con 139 millones de euros) dentro del glorioso plan gubernamental central progresista y de todos los Santos ‘de Recuperación, Transformación y Resiliencia’ lleno, a su decir, de “políticas valientes y decididas que han beneficiado a miles de sorianos como pensionistas o estudiantes” -Ángel, esto es divertidísimo, te mondas- que suman un segundo éxito asegurado a los autores de las ‘Ayudas al Estancamiento’ para Soria -glosadas en una reciente y efímera tribuna (“Funcionamiento con Ayudas”, El Mirón de Soria 19.03.23)- a la que van a traer no una, ni dos, ni tres (no pes, ¡no pes!, Ángel, no te distraigas)… sino hasta 925 actuaciones para una Soria que además sumará otros 30M€ ¡que las administraciones sorianas han logrado en convocatorias de competencia competitiva! para proyectos relacionados con la sostenibilidad y el turismo que Miguel Latorre, nuestro gentil subdelegado, subraya que tendrán que estar ejecutados y recepcionados en 2026.

Es decir, lo mismo que cuando Mercedes-Benz anuncia ahora en la tele que en 2035 todos descarbonizados. El cuento de siempre porque saben que la mayoría de los votos van a parar, de una manera u otra al cajón de esa ‘PPSOE’ –esos tránsfugas buenos- que, en aras de la convivencia, el progreso y el consenso, los administrará en nuestro nombre, pero en su beneficio.

Soria no necesita de 925 actuaciones porque le bastarían 50 al año –como las sombras de Grey- si éstas fueran de verdad, no obstante, tendrá que conformarse con estas 925 actuaciones de pega antes de las municipales, con otras 1.925 cuando llegue la campaña de las generales y, finalmente, con 11.925 cuando, la próxima legislatura, cambie el gobierno. C

on todo y con eso a Soria le tocará seguir ahondando en el pozo en el que ya se encuentra gracias ¿a quién? ¿lo adivinan? Sí, lo han acertado, gracias a esa PPSOE a la que van a votar de nuevo -¡Psicoanálisis General Ya!- y por eso el otro día escribía aquello de que “no coja el rábano por las hojas como hace el resto: no vote a una PPSOE que más pronto que tarde va a terminar con todos sus derechos”, y por eso, también, hoy remato con esas tres pes de la ‘PPPSOE’ que tú reclamas y que significan: mentira, mentiras y mentira. Así que yo creo que con dos nos apañamos.

Cosas veredes, amigo Ángel, cosas veredes.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.