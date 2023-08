TRIBUNA / Esterilización

Sábado, 26 Agosto 2023 13:51

Mario González reflexiona en este artículo de opinión sobre los valores que predominan en la sociedad española y que, con la posible conformación de la ‘Frankenstein 2.0’, se verán acrecentados, en un mayor control de lo que piensan y hacen las personas.

Inauguramos este curso reflexionando sobre ese “no tenemos otra cosa que deseo” que apuntaba Angel Coronado y trataré de no caer en la languidez que denunciaba Saturio Hernández de Marco, ambos en este Mirón de Soria. Todos los hombres -todos nosotros, porque hombres incluye a todo el género humano- deseamos algo: crecer, fortalecernos, madurar, alcanzar determinadas metas y creo que muchos, además, deseamos aportar algo o dejar algo que no tiene por qué ser material. Si no te ves reflejado en este espejo no te preocupes: lo que te pasa es que la PPSOE ha podido contigo y ya estás completamente adoctrinado anticipando, diez años y en tu persona, la Agenda 2030 (‘no tendrás nada y serás feliz’). En realidad, así nunca vas a ser feliz, pero eres lo suficientemente estúpido como para considerarlo y rendirte.

La persona quiere y necesita ser fértil y útil y se frustra si no lo consigue. En un país normal se buscaría la manera de conducir o reconducir a todas las personas para que alcanzasen ese estado de fertilidad que les conduciría a la felicidad, sin embargo, en esta España de la PPSOE ocurre todo lo contrario: se penalizan los valores del desarrollo y la fertilidad, como son el trabajo, el ahorro, la familia, la propiedad y la Nación, mientras se fomenta todo lo contrario, las paguitas, el funcionariado, los impuestos, el no tener hijos, el no tener nada y el multiculturalismo. En ‘Un domingo cualquiera’, el entrenador Tony D'Amato (Al Pacino) ya nos advertía de que “o nos curamos ahora como equipo o moriremos como individuos” y de ahí que pretendan esterilizarnos, en el sentido de ‘hacer infecundo y estéril lo que antes no lo era’, para aislarnos y controlarnos. El hombre es fecundo y fértil por naturaleza -¡vaya sí lo es!- pero estos mamarrachos de la PPSOE intentan esterilizarnos para dar un paso más en su estrategia de dominación y control, para que no creas en nada y no luches por nada: más concretamente, para que no tengas nada por lo que luchar. Para que obedezcas y punto.

Solo así podrán venderte que no comas de todo, que no tengas coche, que no tengas casa, que no tengas familia… que no tengas nada para poder ser feliz. Para lograrlo, también te están vendiendo desigualdad donde, por definición, debería haber igualdad: entre hombres y mujeres, entre CCAA, entre las distintas opciones políticas y entre compatriotas. Por supuesto, el mainstream impedirá, cada vez con mayor virulencia, cualquier crítica a este proceso, venga de donde venga, y por eso han puesto de verde perejil a Mario Vaquerizo por decir cosas como que “no puedes decir lo que piensas libremente. Se supone que habíamos avanzado mucho” o que “la autocensura es el mal de las personas que queremos ser libres”, o por llevar camisetas en las que pone ‘Legión Española’ o ‘Una Grande y Libre’ (lo hizo uno de sus compañeros en las ‘Nancys Rubias’ que han sido rebautizadas como las ‘Nazis Rubias’). El cantante, con razón, se preguntaba “¿quién eres tú para decir la camiseta que se puede poner una persona o no?”, reaccionando a continuación, muy castizamente, con un “me cago en tu puta madre”.

Con la ‘Frankenstein 2.0’ se nos viene mucho más de todo esto –ahí tenéis el linchamiento a Rubiales al margen por completo del ordenamiento jurídico- por lo que deberás estar muy atento para que no te hagan comulgar con ruedas de molino ni te atemoricen con mantras tipo ‘que viene el lobo’ con el objetivo de que hagas lo que ellos quieren: que no tengas dinero en metálico pero que les compres su discurso y todo lo que ellos te digan (la carne sintética, el coche eléctrico, el patinete, etc…) y para que, sobre todo, no digas nada contra ese mainstream que ellos dirigen en una extensión postmoderna de lo único que pedía el General: ‘no te metas en política’. Estos sacamantecas están, en el fondo, a favor del ‘capitalismo de unos pocos’ –el suyo, como en todos los regímenes autoritarios- y en contra del ‘capitalismo de todos’, ese que florece en las sociedades de personas libres e iguales en derechos (la otra igualdad es tan imposible como espantosa). Jean-François Revel nos advirtió que “las ideas de izquierda son una contraseña, un vínculo tribal, no un método de acción para mejorar la condición humana” y Perón lo dejó mucho más claro al afirmar que “el ser humano es bueno, pero si lo vigilas es mejor”. Ahora la PPSOE y su hija putativa, la ‘Frankenstein 2.0’, persiguen esterilizarte con vigilancia y control para que siempre hagas lo que ellos te digan, sin embargo, yo te exhorto a contestar con mi tocayo y sin languidez: “¡me cago en tú puta madre!”.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.