TRIBUNA / El descubrimiento

Domingo, 23 Abril 2023 08:33

Mario González incide en este artículo de opinión en la reforma de la Ley de Libertad Sexual, que han terminado pactado PSOE y PP.

TRIBUNA / El descubrimiento

Nunca es tarde si la dicha es buena. Eso es lo que se suele decir y eso es lo que ha ocurrido precisamente esta semana con la reforma de la Ley de Libertad Sexual (LO 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual), más conocida como ‘Ley Montero’ o ‘Ley del sólo sí es sí’, que PODEMOS impulsó como su gran iniciativa de legislatura y que, tras su bochornoso e indisimulable fracaso, con más de 1.000 reducciones de condena a violadores y pederastas –que llegarán a 4.000 con el tiempo- e incluso con decenas de excarcelaciones entre sus logros actuales, ha provocado la intervención de la PPSOE en defensa de su propio negocio: el control de la sociedad española.

Parlamentariamente, la Ley salió adelante con la ‘mayoría franquenstein’ liderada por un PSOE que ahora se da la vuelta y aprueba, con 233 votos aportados por la PPSOE con el apoyo de Cs, PNV, CC, UPN y PdeCat (el resto son 59 en contra de Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu, 4 abstenciones de JxCat y un VOX que no ha querido ni participar), una reforma legislativa que, técnicamente y como apunta el PP, supone la "derogación" de la norma y la "vuelta al Código Penal de la democracia", ante la desesperación de ERC que denunciaba (sic): "Tres años machacando con que el PP es antifeminista y ahora les compran la reforma". Y es que cuando estos politiquillos van a por naranjas, la PPSOE ya tiene hecho el zumo.

Se trata, no obstante, de un asunto interesante para que el paisanaje pueda sacar conclusiones de tres cositas que de alguna manera se han puesto de manifiesto: (i) de la catadura moral de una PPSOE dispuesta siempre a lo que sea con tal de obtener un rédito político y que ahora reacciona con un doble tirabuzón carpado –vamos, un ‘donde dije digo, digo Diego’- a las encuestas que les ponen sobre aviso de lo que se pueden encontrar en los próximos comicios; (ii) del descubrimiento de la PPSOE por parte de un PODEMOS que supuestamente vino a revolucionar la política española y a acabar con la ‘casta política’ existente, pero que ha sido catequizado en tiempo récord por una PPSOE que, tras utilizarlo como carne de cañón político, se apresta ahora a sustituirlo por un SUMAR en el que, a buen seguro, ya estarán dentro. Su infantil reacción, tachando dicho acuerdo reformador de "vergüenza bipartidista", así lo confirma, y (iii) de la oportunidad de ver con claridad –que no se presenta todos los días- que la PPSOE es una suerte de santísima dualidad que rige los designios de la sociedad española tras la cesión hecha por el General –ese que dejara todo ‘atado y bien atado’- y no dos corrientes políticas diferentes. De ser cierto esto último, en año electoral y con lógica política, el PP habría explotado la cagada del ‘sólo sí es sí’ bien para forzar una subsanación de la ley desde las ‘filas franquenstein’ bien para forzar una derrota electoral en caso contrario. Sin embargo, nada de eso ha sucedido.

La alarma social desatada por un tema tan delicado como el de la excarcelación de violadores y pederastas –que más pronto que tarde alguien sufrirá en sus carnes- hacía peligrar la estabilidad de un PSOE muy tocado, además, por su alianza con todos los enemigos de España -particularmente con una ETA que sigue muy viva digan lo que digan- y eso podría romper la gallina de los huevos de oro del centro electoral que monopoliza esa PPSOE y que es la base de su Poder, gracias a la falsa dicotomía (PP y PSOE) que venden continuamente a un electorado cansado y miope. Se trata de que ese electorado de centro siga así: cansado y miope.

No vaya a ser que ciertas actuaciones fuera de tono lo despierten, coja las gafas y se interese de verdad por lo que pasa y en ese momento se les acabe el chollo. Por eso y no por otra cosa la PPSOE ha salido al corte para tapar un tema peligroso que les puede hacer pupa. Exactamente lo mismo que está sucediendo ahora con el Barcelona al que, a pesar de su continuada acción delictiva sobre la competición, están tratando de salvar porque su presencia y rivalidad con el Madrid está en la base del negocio futbolístico español y europeo que nadie quiere perder.

Sin embargo, aquí no estamos hablando de algo banal como el futbol. Ustedes en los próximos comicios se juegan una parte de su futuro y del de su familia. Así que, si quieren acabar con esta caída libre en la que nos encontramos por culpa de la PPSOE y de todos aquellos que respaldan una y otra vez sus políticas con sus votos, acudan a votar, pero no lo hagan ni por la PPSOE ni por ninguno de sus adláteres. Créanme, solo así tendremos una oportunidad para cambiar las cosas.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.