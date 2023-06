TRIBUNA / 23 JUL: Elecciones-calor y ventiladores portátiles

Lunes, 05 Junio 2023 07:25

Saturio Hernández de Marco incide en este artículo de opinión en las próximas elecciones generales, convocadas para el 23 de julio, y la incidencia y solución para combatir el presumible calor en esta época del año.

TRIBUNA / 23 JUL: Elecciones-calor y ventiladores portátiles

El 23 de julio hay elecciones generales y ello ha creado una especial movilización de todos por el día, el puente que se produce en algunos territorios, la normativa de no votar en verano por el calor. Pero en todo caso la estructura y el procedimiento es inapelable y merecido, como la mayoría del Alcalde, a pesar de A. Coronado, y se producirá en su momento, la mayoría en Soria ya es fija, y, asi, está previsto y predeterminado por la norma.

Y por el procedimiento y el curso del tiempo hasta el 23 de julio pasaremos por eso de los “paracaidistas”, salvo que se presente en la lista de diputados el Alcalde: eso es ¿bueno?; vaya uno a saber.

Pero además de todo ello, un problema serio va ser el calor de ese día, se prevée caluroso, y por el número de mesas que existen en toda España, iba a decir que en Soria, quizá, más de 100, pero eso tiene una precisión, que incrementa el problema del calor en todos y cada uno de los territorios de las Juntas Electorales.

Si nos detenemos en las Juntas de Soria, Almazán o el Burgo de Osma, la configuración de las mesas en los colegios electorales va ser determinante, pues partiendo del hecho concreto de la muy exacta composición de todas y cada una de las mesas, se plantea el problema de sus ubicaciones Y pudieran variar a Colegios electorales, en donde exista aire acondicionado.

Unas veces por la Oficina del Censo provincial del INE, se autorizará el cambio, otras no -en todos los supuestos se tiene que publicar, y puede no llegarse a tiempo-, y ello tiene el fundamento, muy importamte, de que el cambio puede dar lugar a confusión, salvo la posible intensificación de la duda en donde votar inclusive aun en sitios cercanos del lugar de siempre, que eso es un principio de seguridad juridica para el particular votante, y aun así, puede darse la confusión del lugar en donde votar y determinar un cierto retraimiento en el hecho de votar.

También puede darse el problema real de que en el sorteo de elección de presidentes, vocales y supletes, nueve personas para cada mesa, en el censo electoral no haya personas que cumplan los requisitos de la Ley Orgánica de R. Electoral General, en las normas del. Art. 26-2 y 27 dicen en lo que interesa,

“2. El Presidente y los vocales de cada Mesa son designados por sorteo público entre la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la Mesa correspondiente, que sepan leer y escribir y sean menores de setenta años, si bien a partir de los sesenta y cinco años podrán manifestar su renuncia en el plazo de siete días. El Presidente deberá tener el título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo Grado, o subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente.

Se procede de la misma forma al nombramiento de dos suplentes para cada uno de los miembros de la Mesa. Los sorteos arriba mencionados se realizarán entre los días vigésimo quinto y vigésimo noveno posteriores a la convocatoria.

Artículo 27

Los cargos de Presidente y Vocal de las Mesas Electorales son obligatorios”.

Y el problema se plantea si en las listas del censo no hay personas menores de 60 años.

Eso, las Juntas tienen que solucionar, si se plantea el problema, nada sencillo, pero que se resuelve normalmente con posiciones jurídicas normalmemte relevantes por su imaginación.

Y en ningún caso puede dejar de existir una mesa, o no abrir a las 9 horas par empezar a votar.

Y si no hay personas elegidas para las mesas, los miebros de la mesa serían los primeros votantes, hasta completar el número de 3 componentes.

A pesar de los problemas que se pueden plantear, con los miembros de las mesas, interventores y apoderados todo el día, y quizá, sin aire acodicionado es la inexistencia de ese impresicindible aire acodicionado.

La mención copiada que se expresa puede ser suficientemente atractiva para solucionar el calor de ese 23 de julio, u otras fórmulas similares.

Aunque además del ventilador portátil, puede ser relevante agua fría para paliar, aunque sea un poco el mencionado calor que se puede prever.

Y bien es cierto que se pueden hacer cosas como las indicadas o similares, pero también puede no hacerse nada, pero eso no parece facilitar las cosas, y estamos en esa tesitura, facilitar, como por ejemplo facilitar la votación a personas con diversidad funcional o capacidad de deambulación complicada, para lo cual los poderes públicos, fundamentalmente la Diputación deberían de poner los medios para esa facilitación, precisa, necesaria y muy democrática, incluso con ventiladores portátiles.

Fdo.: Saturio Hernández de Marco